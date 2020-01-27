понедельник, 27 января 2020 г.

Эффект Манделлы: всплывет ли Р’льех?

Редкий след изменения реальности замеченный любителями эффекта Манделы.




Оказывается западнее Австралии находился огромный остров, едва ли не континент. Сейчас там подводная возвышенность. Может ли таким образом с океанских глубин однажды всплыть Атлантида или Р’льех? Реальность сейчас текучая и неопределенная, мир и сознание людей пребывают в состоянии квантовой суперпозиции. Поэтому многие помнят прошлое другим, или помнят одновременно две версии реальности. К середине 2030-х  "Земля" окончательно разделится и вы окажетесь в той или иной версии в соответствии со своей "кармой" и желаниями.
Автор: Pavel на
Ярлыки:

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)