Ресурсы для параллельных линий

Есть достаточно много историй в которых люди вспоминают о своем участии в тайных космических программах, службе на космических кораблях, на других планетах, или другой жизни здесь на земле. Обычно предполагается, что эти люди клонируются. Могу предположить, что здесь можно обойтись без клонирования, существуют более простые варианты.Человек состоит из двух энергетических половинок. Это как бы две совмещенных энергетических сферы. Один из этих конгломератов полей – это то что является физическим телом. Другие поля энергии – это то, где человек оказывается когда видит сны. Это энергетическое тело движется хаотически, что соответствует беспорядку обычных снов. Но его можно посредством определенной дисциплины стабилизировать, что в практике осознанных сновидений означает появление энергетического двойника. Например, занимаясь ОС я “просыпался” вставал с постели, оборачивался и видел себя спящим. Однажды я прикоснулся к своей голове. Мое сознание мгновенно перемещалось между спящим и стоящим “двойником”, я прикасался и чувствовал это прикосновение.Поэтому должны существовать способы принудительного захвата этого “энергетического тела”, тела дубля. Это гораздо проще чем клонирование. Сознание спящего человека захватывается и принудительно собирается и стабилизируется его “двойник”. Спящий человек при этом используется как хост. Мозг как бы работает в режиме быстрой фазы сна подобно компьютеру. В это время где-то живет его двойник. Полчаса такого “сна” могут вместить в себя годы жизни “энергетического дубля”. “Вычеслительные мощности” мозга ограничены, поэтому люди вспомнившие о своей “другой жизни”, как правило описывают, что обычно они годами занимались какой-то однообразной работой.Логично предположить, что воспоминания этих людей – это крупицы от общего числа. Скорее всего для "работы" на "параллельных линиях" времени были привлечены и привлекаются десятки тысяч, возможно миллионы людей. Во всем этом есть и другой смысл - эти манипуляции ведут к тому что эти реальности сближаются, вероятна их склейка.