Локальная перезагрузка

Без футбола эти люди скоро начнут сходить с ума. И даже могут устроить революцию. Футбол конечно же вернут. А хозяева человейника этим вновь продемонстрируют: мы вам нужны, без нас и наших игрушек которые мы вам даем вы не сможете жить, какая альтернатива этому?

Как это было?Сухой закон в РИ 1914 года. (Предшествовал революции, распаду РИ)Сухой закон в США 1920 года. (Предшествовал Великой депрессии)Компания борьбы с пьянством в СССР. (Предшествовшая распаду СССР)Собственно что мы видим исходя из этих фактов. Массовая трезвость людей – это управление их вниманием, это всегда пролог и условие перезагрузки текущей социальной матрицы. Люди лишенные этих в общем-то мелких мещанских ощущений в конце концов всегда сами возжелают над собой власть тех самых сил, которые дают им убаюкивающие и понятные радости и цели в виде алкоголя, спортивных зрелищ, материальных вещей, без всякой метафизики и лишнего бремени.И вот это случилось. “Масоны” отняли у народа любимую масонскую игру – футбол Какова мораль сей басни? Можно предположить что идеи о массовом “пробуждении человечества” – слишком оптимистичны. С другой стороны – перемены идут и многим людям в это время даны возможности пробудиться в измененном миропорядке.