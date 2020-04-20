Демографическая катастрофа, поразившая американский континент с 1492 года впоследствии европейской колонизации.Геноцид, сопровождавшийся обычными в таких случаях зверствами, но главным образом – болезни занесенные из Европы, уничтожили до 95% коренного индейского населения, численность которого по разным данным составляла от 40 до 100 млн человек.“Когда тысячелетние болезни, завезенные из Европы, вступили в контакт с Новым светом, они стали причиной тысяч смертей из-за биологической уязвимости его жителей. Обычный насморк становился роковым для многих индейцев. По подсчетам эколога Джареда Даймонда, результатом стала гибель из-за болезней 95% коренного населения, проживавшего до прибытия Колумба”.Индейцы Мезоамерики не были дикарями, как их пытались представить европейские колонизаторы. Они обладали необычным и глубоким пониманием реальности. И их лидеры, и их маги, владевшие тайными знаниями, знали тогда, что они не смогут победить испанских завоевателей. Но известно, что зная как устроено и работает время, они подготовили “удары возмездия”. 2012 год – окончание большого цикла согласно календарю майя – это время когда эти “снаряды из прошлого” начали прибывать в этот мир. И точно так же как эпидемии разрушили цивилизацию индейцев Мезоамерики, эпидемия ковид-19 начинает разрушать и подтачивать основы существующего миропорядка.Это, естественно, не единственное объяснение того что мы наблюдаем, это всего лишь фрагмент, одно из слагаемых, в общей динамической квантовой картине. Тем не менее это реальный факт.