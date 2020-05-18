Вектор этого мира

Что ждет этот мир.“КК: Ладно. Восходящее солнце. Мы говорим о восходящем солнце? Мы говорим о подъеме Нового Мирового Порядка?Джордан Масквелл: Совершенно верно. Именно так.К. К.: Мы ведь тоже говорим о чем-то другом, не так ли?ДМ: Да. - Вот именно. Что-то очень большое. Что-то еще более оккультное, чем это. Просто символ, о котором я говорю, находится на государственном гербе Советского Союза, поэтому я бы сказал, что любой, кто заинтересован в этом, посмотрите на символы на этом национальном гербе и изучите его. Это что-то такое, что уходит корнями в далекое прошлое, в Древний мир. Все президенты Соединенных Штатов – все они – использовали одни и те же термины, начиная с Джорджа Вашингтона. Термины, которые они использовали, и вещи, которые они говорили, были взяты непосредственно из древнего доисторического мира аннунаков, древних богов, от древних шумеров, вавилонян, финикийцев-хананеев, Древней Греции, Древнего Рима. Все они использовали одно и то же слово и один и тот же термин.КС: Хорошо, какой термин? Что это за термины?ДМ: Этот термин означает рассвет нового дня. А концепция рассвета нового дня - это восход Солнца между двумя горами”.Курировал создание герба СССР Бонч-Бруевич, он предложил его Ленину на утверждение.Если кто-то пытается понять суть происходящих событий, их логику, их развитие и их направление, то пусть обратит внимание на революцию в России 1917-го года. Это – образ процессов которые запущены и которые будут осуществляться с неумолимой последовательностью, но уже в глобальном масштабе.Если очень-очень кратко:– депопуляция, истребление в первую очередь крупного и среднего “класса собственников”.– понятие “частной собственности” будет существенно трансформировано. Власть перейдет к “партии”, спецслужбы в глобальном масштабе будут поставлены под жесткий контроль.– сознание, мировосприятие человечества будет радикально трансформировано, мир будет единым.– постепенно будут даны новые технологии, совершенно фантастические по современным меркам. - человечеству будет открыт ближний и дальний космос.