Статистика ковид

Общественность гадает: существует ли короновирус, и если да – то действительно ли он так страшен, или нас обманывают?Эта реальность – многомерна, и то с чем человечество столкнулось – это как раз доказывает.Нельзя отрицать, что что-то произошло в Китае. Что там произошло мы, по видимости, до конца никогда не узнаем. Например, в Китае с начала этого года исчезло 20 млн абонентов.Все указывает на то, что число умерших от короновируса в Китае сильно занижено. Но это, конечно, не 20 млн исчезнувших телефонных абонентов. Можно предположить что значительная часть этих людей переместились в подземные города, куда правительство Китая загодя перенесло часть своей промышленности.Никакой официальной статистки особо доверять не стоит. Статистика – это ценный ресурс, чтобы ей так просто делились с “народом”.Поэтому, никто никогда не будет давать объективную информацию ширнармассам. Где-то завышать данные статистики, где то занижать.Как пример, ситуация в Эквадоре: "Есть информация, что чиновникам приказано не разглашать статистику о количестве погибших в Гуаясе. Один региональный политик рассказал телеканалу CNN en Español: «Просто чтобы дать вам представление: со вчерашнего дня только в Гуаясе было выдано 480 свидетельств о смерти. 150 тел собираются с улиц каждый день. А из столицы нам рассказывают «лишь о паре сотен смертей".А вообще люди должны не исключать и такой вариант, что когда действительно будет бушевать пандемия, о ней просто могут и не сообщить.