понедельник, 15 июня 2020 г.

Храм

Храм ВС России получился вполне достойным. Делать что-то легко-воздушное, когда речь идет о войне – значит лукавствовать. Здесь же вполне чувствуется энергия Нергала. Есть вещи которые остаются неизменными.


Автор: Pavel на
Ярлыки:

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