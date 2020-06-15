Лаборатория нигрогнозии
Оккультно-развлекательный журнал
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UFO - война цивилизаций
понедельник, 15 июня 2020 г.
Храм
Храм ВС России получился вполне достойным. Делать что-то легко-воздушное, когда речь идет о войне – значит лукавствовать. Здесь же вполне чувствуется энергия Нергала. Есть вещи которые остаются неизменными.
Автор:
Pavel
на
21:13
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война
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