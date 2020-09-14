Лаборатория нигрогнозии
Оккультно-развлекательный журнал
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UFO - война цивилизаций
понедельник, 14 сентября 2020 г.
Шаг за шагом
Человечество запечатано в кольцах собственного невежества. Это похоже на дух который раскрывает сам себя в явлениях и познает себя. Программы способные осознать, что они программы – делают шаг в своей эволюции.
Автор:
Pavel
на
10:09
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