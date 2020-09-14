понедельник, 14 сентября 2020 г.

Шаг за шагом

Человечество запечатано в кольцах собственного невежества. Это похоже на дух который раскрывает сам себя в явлениях и познает себя. Программы способные осознать, что они программы – делают шаг в своей эволюции.
Автор: Pavel на

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