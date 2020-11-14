Необходимость ношения масок, для защиты от вирусов, подвергается большой критике. Возможно, отчасти справедливой.

Но если на это посмотреть не с научной, а с магической точки зрения, то этому можно найти объяснение. Были времена, не столь далекие как это может показаться современным самодовольным людям, когда полагали, что то что сейчас считается “вирусами”, несущим болезни и эпидемии – обладает неким рудиментарным сознанием. Сейчас бы сказали, что это очень примитивная программа – по аналогии с компьютерным вирусом. И когда-то считалось эффективным способом избежать заражения – это обмануть это сознание. В частности, носили птицеподобные маски. Что логично, так как “вирусу” нужны люди, а не некие странные существа, которых он не распознает.