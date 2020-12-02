Программа Дом-2, которая как сообщают закрылась, была очень своеобразным проектом. Мозги россиян, в основном конечно россиянок, она перепрошила знатно. Этакий проект генекократического превосходства, утверждающий не только модель женского поведения, но и модель существования мужчин в реальности женского психо. На последнее мало обращают внимание, а это является важным. В той декларируемой реальности мужчина с одной стороны должен быть достаточно харизматичен, а с другой стороны – полностью управляем, живущим в мире женских эмоций и ожиданий.

Дело в том, что в любой женщине заложен внутренний комплекс превосходства над мужчинами. По всей видимости, это берет свое начало со времен матриархата, когда женщина была “хранительницей очага”, а мужчина – охотником-собирателем. Женщина управлялась с детьми и домашней скотиной, и соответственно ее восприятие мужчин помещало их где-то между ребенком и домашним животным. Это – базовое восприятие мужчин женщинами, где мужчина занимает роль чего-то утилитарного.

Отсюда берут свое начало антогонистические идеи агрессивного патриархата, которые имеют свое право на жизнь. Но и они, как и матриархат, в целом ущербны. Так как эта реальность очень и очень давно выведена из равновесия.