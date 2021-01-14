Лаборатория нигрогнозии
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UFO - война цивилизаций
четверг, 14 января 2021 г.
К деталям постгуманизма
Технологии идут рука об руку с киберпанком. Хаотизация которую мы наблюдаем не отменяет общих тенденций. К конкретным деталям наступающего постгуманизма.
Автор:
Pavel
на
09:29
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