пятница, 26 февраля 2021 г.

Дракула

Собственно, эти люди, которые вы могли бы назвать "вампирами" не исчезли. Меняются декорации, но не реальность. Вы смотрите на декорции, и поэтому неспособны видеть реальность.
Автор: Pavel на

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