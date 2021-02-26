Лаборатория нигрогнозии
Оккультно-развлекательный журнал
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UFO - война цивилизаций
пятница, 26 февраля 2021 г.
Дракула
Собственно, эти люди, которые вы могли бы назвать "вампирами" не исчезли. Меняются декорации, но не реальность. Вы смотрите на декорции, и поэтому неспособны видеть реальность.
Автор:
Pavel
на
05:28
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