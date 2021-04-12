«Pfizer только что опубликовал новое заявление для инвесторов, в котором говорится, что они подписали сделку с Microsoft по интеграции их процессорного чипа Pluton для уменьшения симптомов, связанных с вакциной. В выпуске говорится, что получатели новой вакцины ожидают снижения утомляемости, уменьшения болезненности, повышения осведомленности и т. д. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла сказал: «Это великая революция в медицине: добавление мощного чипа Pluton от Microsoft упростит отслеживание данных о получателях вакцины, чем когда-либо. Мы можем использовать этот чип, чтобы регулировать температуру тела, снизить вероятность заражения COVID-19 и повысить вероятность того, что люди выберут наши продукты, а не Apple»».

Обратим внимание, что новость проходит буднично. Люди постепенно привыкают к новой реальности. Ну и “Плутон” – это греческий Аид или Оркус этруссков, что означает “надсмоторщик”, “погонщик”. Такой юмор..

Но идея “чипа” по понятным причинам вызывает отторжение. Но и это и не важно, так то, что происходит в “официальной сфере” – это отражение более серьезных процессов происходящих неофициально. На что люди не обращают внимание? На свои смартфоны. Эта вещь основательно стала частью нашего быта. Смартфон – это не просто маленькое “окно” в мир и постоянная связь с другими, это нечто большее. Энергетическое тело человека, его кокон, примерно распространяется на расстояние вытянутой руки. “Чип” не обязательно должен находиться физически в человеке. Ну и кроме того, чтобы контакт и погружение в поля сознания субъекта было успешным, была полная ассимиляция, человек должен раскрыться. Люди испытывают если не любовь к этим гаджетам, то определенно что-то близкое к этим чувствам. Они такие красивые, такие удобные и полезные. Так происходит реальное полное подключение.