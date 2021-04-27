Инвазия боргов

Инвазия метацивилизации и сознания “боргов”. Это биомеханические черви. Они не только на масках (это сделано с целью попугать и возбудить антимасочников), они везде. Это происходит уже достаточно давно. Это запускает определенные процессы сегрегации. Как определенный вид, эта версия человечества подходит к концу.



При успешном встраивании этих биомеханических элементов в организм и синхронизации с Кубом, человек станет выносливее, перестанет болеть и пр. Тут есть и свои плюшки.