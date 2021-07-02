пятница, 2 июля 2021 г.

Углерод

Вокруг вакцинации очень много шума. Когда вокруг чего-то излишне много шума – значит это спланировано. За завесой есть что-то еще. Что же касается вакцин, то по этой теме интересны две эти ссылки.
Автор: Pavel на

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