Лаборатория нигрогнозии
Оккультно-развлекательный журнал
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UFO - война цивилизаций
пятница, 2 июля 2021 г.
Углерод
Вокруг вакцинации очень много шума. Когда вокруг чего-то излишне много шума – значит это спланировано. За завесой есть что-то еще. Что же касается вакцин, то по этой теме интересны две эти ссылки.
Автор:
Pavel
на
21:12
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