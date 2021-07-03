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Мистические аспекты политической власти, скрытая сторона религий, оккультные методы управления и контроль над сознанием, практический мистицизм и варианты эзопрактики, места силы, прогнозы и анализ пророчеств.



"Лаборатория нигрогнозии"

