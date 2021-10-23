Мир тульпа

И обратите внимание – то, что вызывало мистический ужас у людей Средневековья – абсолютно спокойно воспринимается сейчас. У нас любят рассуждать о Боге и Дьяволе, и погружаться в дебри метафизики и теологии, но совершенно не способны отслеживать маркеры. С точки зрения людей прошлого, современное человечество уже существует в области инферно. И вполне довольно этим. Программы по внедрению роботов имеют несколько уровней. Возможно, мы увидим еще инициированную борьбу против роботов, вроде “движения луддитов”. Зная их чувство юмора, можно предположить, что возглавит его робот.

Если не открывается видео - то смотреть здесь, почему-то его нет на ютубе: https://my.mail.ru/community/eugen_golovin/video/1/1.html

