“Проснулся утром - подумай, что ты сделал для Украины”. (Ельцин)

Предистория: “Саурон, который впоследствии поселился в Мордоре и построил там свою крепость Барад Дур, конечно, знал о Шелоб — он не мог не чувствовать ее всепоглощающую ненависть ко всему живому, и Саурону это нравилось.

Находясь в горах Эфель Дуат, Шелоб никого не пропускала через них и съедала любого, кто туда сунется — будь то человек, эльф или даже орк. Саурон такому соседству был даже рад, ведь, по сути, она охраняла перевал, через который к нему могли бы проникнуть лазутчики.

Но Шелоб делала это не по приказу Саурона. Она поселилась здесь раньше него и никому не служила. Как ее мать не служила Мелькору, так и она не стала слугой Саурона. Орков, которые служили Темному Властелину, она пожирала с таким же удовольствием, как и других живых существ.

Но Саурон был готов мириться с такими потерями, а иногда и сам отправлял в пещеры Шелоб неугодных ему”.

Где же находится Шелоб?

“В Первую Эпоху Шелоб обитала в Нан-Дунгортеб. Когда же на земли Белерианда обрушились уничтожившие эльфийские земли катаклизмы Войны Гнева, ей каким-то образом удалось избежать гибели и перебраться в Средиземье, где она обосновалась в горах Эфель-Дуат на западной границе Мордора”.

То есть в Украине. Некая древняя инсектоидная сущность, пожирающая людей. Шелоб или Кали, имена не так важны. Важным является ее проявление.

Статистика. Шупальца. Обратите внимание на страны в первом столбце.







Шелоб вырвалась на оперативный простор, и уже создала огромную псионическую паутину вне Мордора.