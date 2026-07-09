Нэфтидоллар

2017 год между прочим. Интересно:

"Скачал и посмотрел интервью с Майклом Руппертом "Коллапс" (Collapce). НЕТ. 10 (десять) раз пересмотрел.

Простой полицейский Рупперт столкнулся с коррупцией в полиции и ЦРУ. Хотели его завербовать для крышевания наркоты.

Возмутился до глубины души и начал писать в газеты. Потом выпускал свою газету. Писал книги. Беспокойный гражданин был. НАДО ЧТО-ТО МЕНЯТЬ. НО ЧТО?

Кругом происходят странные события. Как на них реагировать? Как объяснять? Самолеты врезались в башни близнецы и Пентагон. Как бывший полицейский Майкл удивился что не было элементарного расследования. В суде.

Война в Ираке и в Афганистане. Почему? И тд и тп

И вот ему рассказали про пик нефти. Он говорит это было как момент истины.

ВСЕ события осветились ясным светом.

Войдите в положение президента США. Ему докладывают, что нефти осталось на 10-20 лет. ЧТО бы вы сделали на его месте?

Перенести производство из США в Китай, который топит углем. - Сделано.

Расстроить политические режимы России, Мексики и Венесуэлы, подсадить их на наркотики. - Сделано.

Развалить СССР и уничтожить местную промышленность и высвободившуюся нефть направить на экспорт. - Сделано.

Завоевать Ирак и захватить его нефть. - Сделано.

Развалить Ливию, которая вздумала развивать с\х и производство какое-то. - Сделано.

Помириться, страшно сказать, с Ираном чтобы он продавал нефть. - Почти сделано.

Организовать войну Украины с Россией чтобы отрезать Европу от русской нефти и газа". http://edgeway.ru/forum11/read.php?3,685529,686075#msg-686075

Про войну Украины и РФ - в яблочко. События с Венесуэллой туда же. Ну и движуха вокруг Ирана.