вторник, 10 января 2017 г.

Сет и Гор

"не все так однозначно"

Эта фраза, ставшая мемом в ходе известных всем событий, будет регулярно приходить вам в голову, когда вы будете читать этот текст. Большинство любит однозначные ответы, указывающие где черное, а где белое. Но здесь таких ответов не будет. Каждый сам для себя будет решать и делать выбор.


В данном видео Гейдар Джемаль утверждает, что грядущий Антихрист, Даджал, это - 25-й император Калачакры, Шамбалы. Его приход должен случится в интервале 2020-2060 гг. Калачакры - Колесо Времени. Император Шамбалы должен снова запустить новый великий цикл, и дать начало новому Золотому Веку. Задача всех правоверных масульман, а так же примкнувших к ним ортодоксальных христиан и иудеев - дать бой Даджалу, так как в теологической картине этих религий никаких циклов нет (это дьявольская версия реальности) и через победу проложить путь человечеству в царствие Небесное.

Эти идеи удивительным и неожиданным образом пересекаются с радикальными концепциями гностицизма, для которых, очевидно, открыватель нового цикла, пусть он и будет вначале Золотым Веком, является злым Демиургом или его орудием, посланником. Одолеть Демиурга и вырваться из Колеса Времен - эта самая наивысшая цель всех гностических доктрин.

Далее, Джемаль отмечает признак Даджала - он циклоп. То есть одноглазый. А это в свою очередь, соответствует ключевой идеи Алистера Кроули о том, что текущий эон Озириса должен сменить эон Гора. Как известно, Гор - одноглазый, один свой глаз он потерял в войне с Сетом, братом и убийцей Озириса.

 Провидец Раньо Неро указывает на время прихода Антихриста, которого он называет Черным Принцем или Князем Тьмы - 2040-е гг. В это время, согласно прогнозам, человечество достигнет технологической сингулярности и произойдет антропологический поворот.

Но самое поразительное, что Раньо Неро в своем тексте называет Принца Тьмы - "последнем сыном Озириса". То есть это - Гор, древнегипетский бог Неба.

Далее, хотя уходящая эпоха и является эпохой Озириса, свои последние времена она проходит под правлением Сета - убийцы Озириса.

В 2016 году на экраны вышел фильм "Боги Египта". Очевидно, руки к нему приложили телемиты и что цель его по сути - образовательная. В нем популярно расказывается о конфликте между богами, которые имеют прямое отношение к нашему времени.




Для того, чтобы вернуть себе власть Гор вынужден вступить в борьбу с Сетом, который с некоторых пор правит Землей.

 Кто такой Сет?

Этот бог весьма сложен, но его проявление можно свести к трем аспектам, или граням.

1. Воин-милитарист. До того как Сет убил Озириса он жил в пустыне, его роль была позитивна.  Там он защищая Египет сражался с врагами и демонами. То есть: солдаты, парады, оружие - это его.

2. Великий инквизитор-ультраконсерватор. После убийства Озириса из мира ушло прежнее благоденствие и гармония, так как  дух покинул существующие духовно-организационные институты. Но чтобы бы держать людей "в узде" Сет использовал доставшиеся ему институты и доктрины. Образ "Великого Инквизитора" в одноименной повести Достоевского описывает данный лик Сета.

3. Разрушитель-революционер-творец хаоса.

Последний третий лик Сета является самым скрытым и темным. Все подлинные сатанинские линии основываются на энергиях Сета. Каким образом абсолютный сатанизм сочетается с консерватизмом? Все определяется интересами. В фильме "Боги Египта"  это объяснятся следующим образом: боги не вечны, хотя и живут тысячи лет. И после того как Сет захватил власть на Земле, он решил стать бессмертным, прервать смену Эонов, и для этого захватить мир мертвых, потустороннее. То есть обрести власть над смертью. Однако "этот" и "тот мир" отделены непреодолимым барьером, и чтобы разрушить его Сет открывает путь космическому демону Хаоса.

Что врактце из себя представляет этот зловещий путь Сета:

"Тифонианский Сатанизм рассматривает Сета и его греческий архидемонический аналог - Тифона, как образцы состязательного процесса освобождения от силы закона. Тифонианский Сатанизм учит, что крошечная часть человечества, Избранные, были одарены искрой  Khem Sedjet, или Черным Пламенем, которое является скрытой состязательного сутью,  связывающей Сета и Тифона. Избранные обладают потенциалом пробуждать эту искру Черного Пламени и использовать её для расширения возможностей их собственного самовольного процесса сатанинского становления.

 Тифонианский Сатанизм сосредоточен на освоении различных форм традиционного греко-египетского и греко-римского колдовства (таблетки проклятия, связывающие заклинания, построение талисманов), традиционной греко-египетской Высшей Магии (вызов различных аспектов божественной формы Сет-Тифона, теургическое одухотворение идолов/фетишей, строительство астрального храма-крепости), освоение и развитие воинственных и злобных магических методов, онерической магии и сновидений, предсказания и гадания, приобретение  духов-помощников и в особенности процесса посвящения, в котором адепт проходит через 7 тифонианских врат, которые соответствуют  семи околополярным звездам и семи головам Великого Дракона".

И вот, что мы видим: с одной стороны - Гор, Император Шамбалы, он же Даджал, Антихрист. А с другой - Сет, как некий безумный микс ортодоксии, ультраконсервативных "скреп" и самого революционного сатанизма. Вы за кого?

Запад по крайней мере давно определился  этом вопросе. Это подтверждает как недавний образовательно-пропагандисткий фильм "Боги Египта" так и символизм жестов, когда тысячи как самых известных  так и не очень известных людей демонстрируют "глаз Гора".


Автор: Pavel на Комментариев нет:
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суббота, 24 декабря 2016 г.

2035


"Минэкономразвития представило в правительство очередной вариант макропрогноза. На этот раз речь идет о долгосрочных расчетах до 2035 года. В 2035 году в России по-прежнему госкапитализм, стагнация, низкие цены на нефть, сокращающееся население и скромный рост зарплат. Это следует из первых расчетов Минэкономразвития по долгосрочному прогнозу социально-экономического развития" . 

Когда в сентябре появилась эта новость, то стразу вспомнилась фраза Владимира Жириновского в одном из ток-шоу сказанная примерно за полгода до этого с позволения сказать "прогноза": "Никаких перемен (в экономике и политике) в России не будет до середины 2030-х. Не найдетесь".

Еще тогда у местного автора сложилась понимание, что прогноз Минэкономразвития - это не прогноз экономический,  научный, а проистекает из определенного инсайда, о котором осведомлен и Владимир Вольфович Жириновский.

Какие-то большие ребята похлопали по плечу кремлевских ребят и обнадежили: "До 2035 перемен не будет. Сидите, нечего не бойтесь".

Еще тогда хотелось написать об об этом маленькую заметку, обратить внимание.

И вот появилась такая новость, во многом объясняющая, при чем здесь идея фикс 2035 которая бродит в верхах:

"Правительство Нидерландов хочет запретить двигатели внутреннего сгорания в 2035 году. Также в течении 50 лет планируется отключить все дома от газовой сети, при том, что Нидерланды — крупнейший производитель газа в Евросоюзе, пишет Clean Technica.

Если правительственный законопроект пройдет, то Нидерланды станут первой страной, установившей конкретную дату запрета двигателей внутреннего сгорания. Это значит, что с 2035 года в стране будут разрешены транспортные средства только с нулевым уровнем загрязнения. Ранее в парламенте страны годом старта программы указывался 2025 год, но было решено, что это слишком ранний срок, поэтому дата была перенесена на десять лет вперед.

Новый план также касается жилищно-коммунального хозяйства. Дома, которые будут построены после 2035 года, не будут подключаться к газовой сети. При этом те, что были подключены ранее в течение 50 лет будут отсоединены от сети. Газовые плиты заменят электрическими. Также будет создана система, распределяющая тепло от индустриальных процессов и геотермических источников. К ней и подключат дома.

Для Нидерландов проект дегазификации особенно непрост. Страна является лидером EC по добыче газа. Затраты на реализацию этого проекта оцениваются в €200 млрд за период 2020-2040 годов".
источник

Отсюда предполагается, что РФ как колония ЕС до 2035 года  будет существовать в режиме заморозки.
Автор: Pavel на Комментариев нет:
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Гиперпространственные путешествия

Продолжим разговор об очень близкой техномагии используемой  внематричными в наше время. Начало здесь.

Германское тайное общество "Туле" установившее контакт с иными разумами благодаря девушкам-медиумам Марией Ориск и Сигурн добыло инструкции создания "летающих тарелок" способных совершать почти мгновенные гиперпространственные путешествия.

"Известно, что главным элементом конструкции этих летательных машин (летающих дисков Третьего Рейха) был сплав красного порошка, который в расплавленном состоянии был похож на ртуть, но красного цвета. Если раскрутить эту "красную ртуть" со скоростью 7200 оборотов в минуту, то диск с этой ртутью начинал экранировать гравитационное поле. Во время полетов через вневременной канал со сверхсветовой скоростью, летательный аппарат мог управляться только пилотом-женщиной, причем ей необходимо было находиться в состоянии непрекращающегося оргазма. Поскольку только в этом состоянии человек мог контролировать события, находясь во вневременном пространстве".

Таким образом, для гиперпростраственных путешествий в современных условиях необходимы три базовых условия:

1. обычный компьютер с жестким диском  с частотой вращения шпинделя 7200 оборотов в минуту.
2. особый сплав (таинственная "красная ртуть") подвижной части HDD.
3. женщина способная испытывать длительный оргазм (мультиоргазм).


Главное - это правильный сплав вращающегося диска HDD. Изображение на мониторе компьютера при этом служит фокусировке внимания женщины-оператора (навигатора).

Ключ, двигатель, межпространственных  перемещений сегодня выглядит вот так:




Очень удобно, компактно, не привлекает внимание.
Автор: Pavel на Комментариев нет:
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среда, 14 декабря 2016 г.

Россия после Немцова

Аркадий Бабченко пишет о предстоящих выборах в которых будет участвовать Навальный:

 "Задайте себе один простой вопрос: готовы ли вы будете через полтора года выйти на улицы, если ваш голос опять украдут. Только в этот раз все будет уже по-настоящему. По-взрослому. С проломленными головами, Росгвардией, снайперами, стрельбой и российскими «небесными сотнями». Пойдете ли вы драться за свой голос?

Я вот не пойду.

Потому что все изменилось. Потому что тюрьма. Потому что ОМОН. Потому что изуродуют. Потому что зарплаты ментам повысили. Потому что Росгвардия и разрешение стрелять в толпу. Потому что Гвардейская Кантемировская танковая дивизия в четырех часах хода от Москвы. Потому что они ни разу не запарятся ее применить. Потому что победить их сейчас мирно нельзя. Потому что власть сильнее. Потому что все. Поезд ушел. Власть больше не сковыривается на выборах. А сковырнуть ее не на выборах у оставшихся осколков гражданского общества больше не осталось сил.

Бить надо было тогда, когда надо было бить.

Потому что все это надо было делать в травоядном одиннадцатом, а не махать шариками со сцены в загонах.

А чувствовать себя еще раз избитым использованным презервативом я больше не хочу.

Ах, какой теплый декабрь был в 2011 году.

Эти выборы были проиграны тогда, в том декабре.

Как и все будущие тоже".


Все верно. Но у того слитого протеста есть и ответственные за тот слив, и главный из них - Борис Ефимович Немцов.  Протест был на процентов 80 проигран после того, как оппозиционеры, то есть Немцов как неформальный лидер этого протеста, согласились переместиться на печально известную Болотную площадь.

И вот, спустя несколько лет Немцова убивают, фактически - ритуально, едва ли не у стен Кремля. Официальная версия кошерной оппозиции проста: режим так сильно боялся неугомонного Немцова, что убил его. При этом упускается простой фактик: то что этот режим существует в этом виде - надо лично благодарить Немцова. Борис Ефимович Немцов как хороший врач-реанимотолог подарил ему вторую жизнь.  И за это его убили.

Конечно, после 2011 года Немцов продолжал изображать оппозиционную борьбу. Разоблачал жутких коррупционеров. Правда только после его смерти выяснилось, что борец не был нищебродом-бессеребренником, а вполне себе нормальным миллиардером.

У нас любят тему многоходовочек и тайных смыслов. Так вот, - убийство Немцова  это и есть самая настоящая многомерная штука с самыми многослойными смыслами.
Автор: Pavel на Комментариев нет:
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суббота, 3 декабря 2016 г.

Глубокая заморозка


 Эта статья Бари Алибасова интересна не только тем, что деятель российской попсы здесь излагает здравые мысли, но и тем, что опубликована она в 2010 году. Семь лет прошло. Но текст не только не потерял актуальности, но стал гораздо более злободевным. По сути, никакие вопросы не решены. Они замораживаются через агрессивную пропаганду.

Страна РФ, ее народ, существуют с некоторых пор в  замороженной реальности. Время здесь остановилось. Но поскольку мир цикличен и "ничто не вечно под луной", то будет и обратный откат - не просто оттепель, а такое половодье, что смоет все.

"Внешние события:

Курс доллара снизился. Медведев обсуждает экономические вопросы. Китайские ветераны получили российские медали. «Утомленные солнцем» идут при полупустых залах.

С юности мне нравился Никита Михалков. Возможно, благодаря ему я стал бари алибасовым. Ведь мы с Никитой Сергеевичем одногодки. Обаял он меня ролью в фильме «Я шагаю по Москве». Я запал на образ этого простого, добродушного и светлого пацана, на образ новой стеклянно-бетонной Москвы и ни на секунду не сомневался в цели своей жизни – творить и блистать в Москве. Блистать, но при этом оставаться «простым и славным парнем», ходить по тем же местам, по которым бродил герой Михалкова.

Потом были «Свой среди…», щемящие «Пять вечеров», и трагическая фраза Обломова — «Мне уже 30, а я ещё ничего не сделал». Как раз в ту пору мне стукнуло 30, я был супергероем города Усть-Каменогорска, но после этой фразы решил вырваться на просторы Советского Союза, поближе к Москве. Михалков заставил задуматься, оставаться ли первым на деревне.

Я не видел «Утомлённые солнцем-2», но судя по многочисленным комментариям это фильм о том, как Бог выиграл войну. Войну СССР против фашистской Германии.


У меня в руках две солдатские пряжки времён Великой Отечественной Войны. Нашёл их под Курском на месте знаменитой Курской битвы, местные подсказали, где нужно искать.

Звёздная пряжка советского солдата, и немецкая пряжка с надписью «Gott mit uns» – с нами Бог. Речь идёт о Боге Яхве и его сыне Иисусе. На каждом противоборствующем солдате были эти пряжки. На немцах «с нами бог», на наших звезда, отрицающая факт его существования. Наши отрицали его не только внутренним содержанием, но и внешним видом. Звёзды на ремне, пилотке, погонах. Но, судя по фильму Никиты Михалкова, Бог решил ни с того ни с сего, помогать нашим.

Я родился на узловой железнодорожной станции Чарск, в Казахстане. После войны героями посёлка были машинисты паровозов, бывшие танкисты, мотористы, летчики.

Технически образованные, они получали большие зарплаты, часто выпивали у нас дома, гостеприимные родители любили гулянки под патефон. Я не помню, чтобы после войны кто-то вспоминал Бога, ни у кого в доме не было икон, кроме единственной соседки, одинокой бабушки. Это были фронтовики, которые пять лет назад вернулись с фронта. Подпив, они хвалились своими фронтовыми реликвиями, всегда приносили одни и те же фронтовые фотографии, иногда плача, вспоминали с любовью друзей, и погибших и оставшихся в живых.

Детство наше было заполнено рассказами о фронте и фронтовой дружбе. Выпившие или трезвые, но эти молодые дядьки всегда были очень искренни, это понимали даже мы, дети. Конечно, с удовольствием слушали про их подвиги, про танки, пулемёты, про медсестёр и товарищей, которые погибали ради другого товарища. И не разу никто не сказал, что войну помог выиграть Бог, о нём вообще не вспоминали. Были только друзья, товарищи, подруги, командиры, недруги, одним словом люди, Бога не было.

Поразительные метаморфозы происходят в нашей стране. Если бы этим ребятам, пришедшим с кровавой войны, я сказал, что победу одержали не они, а Бог, меня бы грохнули по пьяни.

Был у нас один фронтовик в посёлке по фамилии Чунихин Володя. Он всё продолжал воевать. Бегал с берданкой по улице, прыгая с крыши на крышу, валил пинками трубы… Домишки-то были глиняные, невысокие. Дядя Володя продолжал свою войну. Его не боялись, и даже горделиво звали Тарзаном. Все знали, что он проспится и станет нормальным человеком. Не хотел бы я попасться ему с нынешними суждениями о его Победе.

А были это молодые ребята, едва перешагнувшие 30-летие. Их переполняла радость жизни, оптимизм, жёны их ревновали не безосновательно. Они вернулись живыми и счастливыми, только у дяди Вани Коробко был деревянный, на ремешках, протез. Дом каждому строили сообща, всем колхозом. Они только-только сняли солдатские ремни, фляжки. комсомольские значки, по возрасту. Среди этих фронтовых сувениров были боевые патроны, все эти реликвии были нашими детскими игрушками. Ванька Коробко доигрался, спалил правый глаз. Не вернулись с войны только погибшие.


Парадоксы ХХI века, парадоксы моей жизни. В городе Чарске (ныне Шар), где я родился, одну из улиц переименовали в улицу Бари Алибасова. Недавно на ней был воздвигнут огромный католический костёл.

Я атеист, каким был и мой отец-коммунист. Два года назад умерла моя мама, умерла убеждённой коммунисткой и атеисткой, в возрасте 96 лет. За пару лет до ухода, я иронично её спросил: «мам, скоро умирать, чё ты решила, есть бог или нет? Мало ли, сейчас явишься туда, и он тебя встретит». Мамин философский ответ меня поразил: «Если людям нужен бог, наверное он есть». Она сказала «Людям»! Она думала не о себе, о людях!



После войны мои родители работали по 12-14 часов, восстанавливая страну. Они искренне верили, что трудятся во благо страны, которая принадлежит народу. Последние 6 лет мама была почти недвижима, я купил ей квартиру в городе, нанял ежедневную сиделку, и взял на себя все расходы по содержанию жилья и быта. Маме я сказал, что все это оплачивает государство, за её вклад в восстановление и процветание страны. Она умерла, так и не узнав, что я её обманул. Перед смертью не забыла сказать «спасибо» Родине за заботу.



И вот теперь, на улице имени меня, в Казахстанской глубинке вырос немецкий костёл. «С нами бог»! Немецкий — потому что до войны туда были сосланы немцы Поволжья. Меня воспитывала немка, бабушка Амалия, родители сутками пахали. Может в этом и был смысл надписи на солдатской немецкой пряжке «Gott mit uns». Был ли Бог во время войны на стороне немцев, или отдал им победу уже после войны? На чьей стороне Он был?



Послевоенная Германия шаг за шагом дистанцировалась от Бога, все, более апеллируя в своих достижениях к человеку, к науке, к высоким технологиям. Германия стала одной из мощнейших экономик мира.

В то же время авторитет Папы Римского (Йозефа Ратцингера) сотрясается педофильскими скандалами.

А мы? Стали мы чище, добрее и духовнее исповедуя «Бога»? Чего мы достигли, утратив веру в «добро», «братство», «равенство», «искренность», «честность»? В настоящее время детей-сирот в России больше, чем было в годы войны, – 697 тысяч. А ведь тогда в войне погибло 20 миллионов родителей и столько же сидело в тюрьмах. Но есть и позитивные сдвиги. «Позитивчик». В этом году, за время кризиса количество миллиардеров России удвоилось! Родина ими гордится.

А как взволновала страну судьба высланного из Америки ребёнка! Больше не дадим американцам усыновлять наших детей.

А кто спросил у этих детей, хотят ли они оставаться в детских домах, или хотят в Америку, в семью. Кто-то решил за них, что дети такая же собственность как яхты, замки, дорогие вина, недвижимость. Можно ими распоряжаться в зависимости от размера бабла. И не нужно их спрашивать.


Только за год россияне вернули назад в детские дома 30 тысяч усыновлённых детей. Почти полмиллиона российских детей живут в детских домах при живых родителях. Истинное милосердие – видит бог!

Американцам повезло меньше, у них нет детских домов, поэтому приходится усыновлять более 3 тысяч российских детей в год! И эта безнравственная нация одного ребёнка вернула назад. К тому же заботливо и благополучно усадив в самолёт!

Лет десять назад, я помогал Чаку Норрису удочерить одиннадцатилетнюю девочку с церебральным параличом. Американцы три года бегали за справками, а ведь эти годы ребёнок мог провести в семье. И никакого пиара, всё в строжайшей секретности, что бы не травмировать девочку.

Но возвращением пацана, пиар был блистательный, вся страна озабочена. Попиарились все. Заодно обучили нравственности огромную планету! У нас есть чему поучиться, с нами Бог. Не отдадим наших детей! У нас им хорошо в наших детских домах, больницах, роддомах, в метро, на улицах, если выживут.

Уровень смертности в России аномально высок. Подобные показатели смертности (более 15%) встречаются только в пораженных ВИЧ странах Тропической Африки. http://www.perspektivy.info/rus/demo/demo_krizis_v_russia.htm

Мне кажется кощунственной попытка втиснуть ветеранов в рамки наших сегодняшних убеждений, или заблуждений. Может не нужно их грузить. Достаточно того, что они защитили рубежи нашей Родины, её богатства и недра. И ветераны видят, как сегодня этими, далеко не духовными, ценностями владеет небольшая кучка людей. Совсем не обязательно вдобавок, крушить их идеалы, за которые они воевали. Возможно, кто-то с крестиком, кто-то с Кораном или Торой. Но фронтовая молодёжь уже жила новыми идеалами, далёкими от патриархальной России. Конечно, они не произносили как в кино: «Если умру, считайте меня коммунистом». И абсолютное большинство из них верили в свою страну, в Родину, в друзей и близких, в справедливость и дружбу. Они верили в любимых, которые подарят им будущее, детей, а дети внуков. А главное, судя по их рассказам, они верили друг в друга.

Ветеранам хватило испытаний в жизни.

Дайте им жить спокойно и с достоинством. Ведь их осталось намного меньше, чем детей-сирот в нашей стране.

Можно ведь найти и другой повод для пиара".
Автор: Pavel на Комментариев нет:
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