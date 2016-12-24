Лаборатория нигрогнозии
Оккультно-политический журнал
суббота, 24 декабря 2016 г.
2035
"Минэкономразвития представило в правительство очередной вариант макропрогноза. На этот раз речь идет о долгосрочных расчетах до 2035 года. В 2035 году в России по-прежнему госкапитализм, стагнация, низкие цены на нефть, сокращающееся население и скромный рост зарплат. Это следует из первых расчетов Минэкономразвития по долгосрочному прогнозу социально-экономического развития" .
Когда в сентябре появилась эта новость, то стразу вспомнилась фраза Владимира Жириновского в одном из ток-шоу сказанная примерно за полгода до этого с позволения сказать "прогноза": "Никаких перемен (в экономике и политике) в России не будет до середины 2030-х. Не найдетесь".
Еще тогда у местного автора сложилась понимание, что прогноз Минэкономразвития - это не прогноз экономический, научный, а проистекает из определенного инсайда, о котором осведомлен и Владимир Вольфович Жириновский.
Какие-то большие ребята похлопали по плечу кремлевских ребят и обнадежили: "До 2035 перемен не будет. Сидите, нечего не бойтесь".
Еще тогда хотелось написать об об этом маленькую заметку, обратить внимание.
И вот появилась такая новость, во многом объясняющая, при чем здесь идея фикс 2035 которая бродит в верхах:
"Правительство Нидерландов хочет запретить двигатели внутреннего сгорания в 2035 году. Также в течении 50 лет планируется отключить все дома от газовой сети, при том, что Нидерланды — крупнейший производитель газа в Евросоюзе, пишет Clean Technica.
Если правительственный законопроект пройдет, то Нидерланды станут первой страной, установившей конкретную дату запрета двигателей внутреннего сгорания. Это значит, что с 2035 года в стране будут разрешены транспортные средства только с нулевым уровнем загрязнения. Ранее в парламенте страны годом старта программы указывался 2025 год, но было решено, что это слишком ранний срок, поэтому дата была перенесена на десять лет вперед.
Новый план также касается жилищно-коммунального хозяйства. Дома, которые будут построены после 2035 года, не будут подключаться к газовой сети. При этом те, что были подключены ранее в течение 50 лет будут отсоединены от сети. Газовые плиты заменят электрическими. Также будет создана система, распределяющая тепло от индустриальных процессов и геотермических источников. К ней и подключат дома.
Для Нидерландов проект дегазификации особенно непрост. Страна является лидером EC по добыче газа. Затраты на реализацию этого проекта оцениваются в €200 млрд за период 2020-2040 годов".
источник
Отсюда предполагается, что РФ как колония ЕС до 2035 года будет существовать в режиме заморозки.
Автор: Pavel на 23:18 Комментариев нет:
Гиперпространственные путешествия
Продолжим разговор об очень близкой техномагии используемой внематричными в наше время. Начало здесь.
Германское тайное общество "Туле" установившее контакт с иными разумами благодаря девушкам-медиумам Марией Ориск и Сигурн добыло инструкции создания "летающих тарелок" способных совершать почти мгновенные гиперпространственные путешествия.
"Известно, что главным элементом конструкции этих летательных машин (летающих дисков Третьего Рейха) был сплав красного порошка, который в расплавленном состоянии был похож на ртуть, но красного цвета. Если раскрутить эту "красную ртуть" со скоростью 7200 оборотов в минуту, то диск с этой ртутью начинал экранировать гравитационное поле. Во время полетов через вневременной канал со сверхсветовой скоростью, летательный аппарат мог управляться только пилотом-женщиной, причем ей необходимо было находиться в состоянии непрекращающегося оргазма. Поскольку только в этом состоянии человек мог контролировать события, находясь во вневременном пространстве".
Таким образом, для гиперпростраственных путешествий в современных условиях необходимы три базовых условия:
1. обычный компьютер с жестким диском с частотой вращения шпинделя 7200 оборотов в минуту.
2. особый сплав (таинственная "красная ртуть") подвижной части HDD.
3. женщина способная испытывать длительный оргазм (мультиоргазм).
Главное - это правильный сплав вращающегося диска HDD. Изображение на мониторе компьютера при этом служит фокусировке внимания женщины-оператора (навигатора).
Ключ, двигатель, межпространственных перемещений сегодня выглядит вот так:
Очень удобно, компактно, не привлекает внимание.
Германское тайное общество "Туле" установившее контакт с иными разумами благодаря девушкам-медиумам Марией Ориск и Сигурн добыло инструкции создания "летающих тарелок" способных совершать почти мгновенные гиперпространственные путешествия.
"Известно, что главным элементом конструкции этих летательных машин (летающих дисков Третьего Рейха) был сплав красного порошка, который в расплавленном состоянии был похож на ртуть, но красного цвета. Если раскрутить эту "красную ртуть" со скоростью 7200 оборотов в минуту, то диск с этой ртутью начинал экранировать гравитационное поле. Во время полетов через вневременной канал со сверхсветовой скоростью, летательный аппарат мог управляться только пилотом-женщиной, причем ей необходимо было находиться в состоянии непрекращающегося оргазма. Поскольку только в этом состоянии человек мог контролировать события, находясь во вневременном пространстве".
Таким образом, для гиперпростраственных путешествий в современных условиях необходимы три базовых условия:
1. обычный компьютер с жестким диском с частотой вращения шпинделя 7200 оборотов в минуту.
2. особый сплав (таинственная "красная ртуть") подвижной части HDD.
3. женщина способная испытывать длительный оргазм (мультиоргазм).
Главное - это правильный сплав вращающегося диска HDD. Изображение на мониторе компьютера при этом служит фокусировке внимания женщины-оператора (навигатора).
Ключ, двигатель, межпространственных перемещений сегодня выглядит вот так:
Очень удобно, компактно, не привлекает внимание.
Автор: Pavel на 8:27 Комментариев нет:
Ярлыки: тайные общества, техника, UFO
среда, 14 декабря 2016 г.
Россия после Немцова
Аркадий Бабченко пишет о предстоящих выборах в которых будет участвовать Навальный:
"Задайте себе один простой вопрос: готовы ли вы будете через полтора года выйти на улицы, если ваш голос опять украдут. Только в этот раз все будет уже по-настоящему. По-взрослому. С проломленными головами, Росгвардией, снайперами, стрельбой и российскими «небесными сотнями». Пойдете ли вы драться за свой голос?
Я вот не пойду.
Потому что все изменилось. Потому что тюрьма. Потому что ОМОН. Потому что изуродуют. Потому что зарплаты ментам повысили. Потому что Росгвардия и разрешение стрелять в толпу. Потому что Гвардейская Кантемировская танковая дивизия в четырех часах хода от Москвы. Потому что они ни разу не запарятся ее применить. Потому что победить их сейчас мирно нельзя. Потому что власть сильнее. Потому что все. Поезд ушел. Власть больше не сковыривается на выборах. А сковырнуть ее не на выборах у оставшихся осколков гражданского общества больше не осталось сил.
Бить надо было тогда, когда надо было бить.
Потому что все это надо было делать в травоядном одиннадцатом, а не махать шариками со сцены в загонах.
А чувствовать себя еще раз избитым использованным презервативом я больше не хочу.
Ах, какой теплый декабрь был в 2011 году.
Эти выборы были проиграны тогда, в том декабре.
Как и все будущие тоже".
Все верно. Но у того слитого протеста есть и ответственные за тот слив, и главный из них - Борис Ефимович Немцов. Протест был на процентов 80 проигран после того, как оппозиционеры, то есть Немцов как неформальный лидер этого протеста, согласились переместиться на печально известную Болотную площадь.
И вот, спустя несколько лет Немцова убивают, фактически - ритуально, едва ли не у стен Кремля. Официальная версия кошерной оппозиции проста: режим так сильно боялся неугомонного Немцова, что убил его. При этом упускается простой фактик: то что этот режим существует в этом виде - надо лично благодарить Немцова. Борис Ефимович Немцов как хороший врач-реанимотолог подарил ему вторую жизнь. И за это его убили.
Конечно, после 2011 года Немцов продолжал изображать оппозиционную борьбу. Разоблачал жутких коррупционеров. Правда только после его смерти выяснилось, что борец не был нищебродом-бессеребренником, а вполне себе нормальным миллиардером.
У нас любят тему многоходовочек и тайных смыслов. Так вот, - убийство Немцова это и есть самая настоящая многомерная штука с самыми многослойными смыслами.
"Задайте себе один простой вопрос: готовы ли вы будете через полтора года выйти на улицы, если ваш голос опять украдут. Только в этот раз все будет уже по-настоящему. По-взрослому. С проломленными головами, Росгвардией, снайперами, стрельбой и российскими «небесными сотнями». Пойдете ли вы драться за свой голос?
Я вот не пойду.
Потому что все изменилось. Потому что тюрьма. Потому что ОМОН. Потому что изуродуют. Потому что зарплаты ментам повысили. Потому что Росгвардия и разрешение стрелять в толпу. Потому что Гвардейская Кантемировская танковая дивизия в четырех часах хода от Москвы. Потому что они ни разу не запарятся ее применить. Потому что победить их сейчас мирно нельзя. Потому что власть сильнее. Потому что все. Поезд ушел. Власть больше не сковыривается на выборах. А сковырнуть ее не на выборах у оставшихся осколков гражданского общества больше не осталось сил.
Бить надо было тогда, когда надо было бить.
Потому что все это надо было делать в травоядном одиннадцатом, а не махать шариками со сцены в загонах.
А чувствовать себя еще раз избитым использованным презервативом я больше не хочу.
Ах, какой теплый декабрь был в 2011 году.
Эти выборы были проиграны тогда, в том декабре.
Как и все будущие тоже".
Все верно. Но у того слитого протеста есть и ответственные за тот слив, и главный из них - Борис Ефимович Немцов. Протест был на процентов 80 проигран после того, как оппозиционеры, то есть Немцов как неформальный лидер этого протеста, согласились переместиться на печально известную Болотную площадь.
И вот, спустя несколько лет Немцова убивают, фактически - ритуально, едва ли не у стен Кремля. Официальная версия кошерной оппозиции проста: режим так сильно боялся неугомонного Немцова, что убил его. При этом упускается простой фактик: то что этот режим существует в этом виде - надо лично благодарить Немцова. Борис Ефимович Немцов как хороший врач-реанимотолог подарил ему вторую жизнь. И за это его убили.
Конечно, после 2011 года Немцов продолжал изображать оппозиционную борьбу. Разоблачал жутких коррупционеров. Правда только после его смерти выяснилось, что борец не был нищебродом-бессеребренником, а вполне себе нормальным миллиардером.
У нас любят тему многоходовочек и тайных смыслов. Так вот, - убийство Немцова это и есть самая настоящая многомерная штука с самыми многослойными смыслами.
Автор: Pavel на 23:29 Комментариев нет:
Ярлыки: Россия
суббота, 3 декабря 2016 г.
Глубокая заморозка
Эта статья Бари Алибасова интересна не только тем, что деятель российской попсы здесь излагает здравые мысли, но и тем, что опубликована она в 2010 году. Семь лет прошло. Но текст не только не потерял актуальности, но стал гораздо более злободевным. По сути, никакие вопросы не решены. Они замораживаются через агрессивную пропаганду.
Страна РФ, ее народ, существуют с некоторых пор в замороженной реальности. Время здесь остановилось. Но поскольку мир цикличен и "ничто не вечно под луной", то будет и обратный откат - не просто оттепель, а такое половодье, что смоет все.
"Внешние события:
Курс доллара снизился. Медведев обсуждает экономические вопросы. Китайские ветераны получили российские медали. «Утомленные солнцем» идут при полупустых залах.
С юности мне нравился Никита Михалков. Возможно, благодаря ему я стал бари алибасовым. Ведь мы с Никитой Сергеевичем одногодки. Обаял он меня ролью в фильме «Я шагаю по Москве». Я запал на образ этого простого, добродушного и светлого пацана, на образ новой стеклянно-бетонной Москвы и ни на секунду не сомневался в цели своей жизни – творить и блистать в Москве. Блистать, но при этом оставаться «простым и славным парнем», ходить по тем же местам, по которым бродил герой Михалкова.
Потом были «Свой среди…», щемящие «Пять вечеров», и трагическая фраза Обломова — «Мне уже 30, а я ещё ничего не сделал». Как раз в ту пору мне стукнуло 30, я был супергероем города Усть-Каменогорска, но после этой фразы решил вырваться на просторы Советского Союза, поближе к Москве. Михалков заставил задуматься, оставаться ли первым на деревне.
Я не видел «Утомлённые солнцем-2», но судя по многочисленным комментариям это фильм о том, как Бог выиграл войну. Войну СССР против фашистской Германии.
У меня в руках две солдатские пряжки времён Великой Отечественной Войны. Нашёл их под Курском на месте знаменитой Курской битвы, местные подсказали, где нужно искать.
Звёздная пряжка советского солдата, и немецкая пряжка с надписью «Gott mit uns» – с нами Бог. Речь идёт о Боге Яхве и его сыне Иисусе. На каждом противоборствующем солдате были эти пряжки. На немцах «с нами бог», на наших звезда, отрицающая факт его существования. Наши отрицали его не только внутренним содержанием, но и внешним видом. Звёзды на ремне, пилотке, погонах. Но, судя по фильму Никиты Михалкова, Бог решил ни с того ни с сего, помогать нашим.
Я родился на узловой железнодорожной станции Чарск, в Казахстане. После войны героями посёлка были машинисты паровозов, бывшие танкисты, мотористы, летчики.
Технически образованные, они получали большие зарплаты, часто выпивали у нас дома, гостеприимные родители любили гулянки под патефон. Я не помню, чтобы после войны кто-то вспоминал Бога, ни у кого в доме не было икон, кроме единственной соседки, одинокой бабушки. Это были фронтовики, которые пять лет назад вернулись с фронта. Подпив, они хвалились своими фронтовыми реликвиями, всегда приносили одни и те же фронтовые фотографии, иногда плача, вспоминали с любовью друзей, и погибших и оставшихся в живых.
Детство наше было заполнено рассказами о фронте и фронтовой дружбе. Выпившие или трезвые, но эти молодые дядьки всегда были очень искренни, это понимали даже мы, дети. Конечно, с удовольствием слушали про их подвиги, про танки, пулемёты, про медсестёр и товарищей, которые погибали ради другого товарища. И не разу никто не сказал, что войну помог выиграть Бог, о нём вообще не вспоминали. Были только друзья, товарищи, подруги, командиры, недруги, одним словом люди, Бога не было.
Поразительные метаморфозы происходят в нашей стране. Если бы этим ребятам, пришедшим с кровавой войны, я сказал, что победу одержали не они, а Бог, меня бы грохнули по пьяни.
Был у нас один фронтовик в посёлке по фамилии Чунихин Володя. Он всё продолжал воевать. Бегал с берданкой по улице, прыгая с крыши на крышу, валил пинками трубы… Домишки-то были глиняные, невысокие. Дядя Володя продолжал свою войну. Его не боялись, и даже горделиво звали Тарзаном. Все знали, что он проспится и станет нормальным человеком. Не хотел бы я попасться ему с нынешними суждениями о его Победе.
А были это молодые ребята, едва перешагнувшие 30-летие. Их переполняла радость жизни, оптимизм, жёны их ревновали не безосновательно. Они вернулись живыми и счастливыми, только у дяди Вани Коробко был деревянный, на ремешках, протез. Дом каждому строили сообща, всем колхозом. Они только-только сняли солдатские ремни, фляжки. комсомольские значки, по возрасту. Среди этих фронтовых сувениров были боевые патроны, все эти реликвии были нашими детскими игрушками. Ванька Коробко доигрался, спалил правый глаз. Не вернулись с войны только погибшие.
Парадоксы ХХI века, парадоксы моей жизни. В городе Чарске (ныне Шар), где я родился, одну из улиц переименовали в улицу Бари Алибасова. Недавно на ней был воздвигнут огромный католический костёл.
Я атеист, каким был и мой отец-коммунист. Два года назад умерла моя мама, умерла убеждённой коммунисткой и атеисткой, в возрасте 96 лет. За пару лет до ухода, я иронично её спросил: «мам, скоро умирать, чё ты решила, есть бог или нет? Мало ли, сейчас явишься туда, и он тебя встретит». Мамин философский ответ меня поразил: «Если людям нужен бог, наверное он есть». Она сказала «Людям»! Она думала не о себе, о людях!
После войны мои родители работали по 12-14 часов, восстанавливая страну. Они искренне верили, что трудятся во благо страны, которая принадлежит народу. Последние 6 лет мама была почти недвижима, я купил ей квартиру в городе, нанял ежедневную сиделку, и взял на себя все расходы по содержанию жилья и быта. Маме я сказал, что все это оплачивает государство, за её вклад в восстановление и процветание страны. Она умерла, так и не узнав, что я её обманул. Перед смертью не забыла сказать «спасибо» Родине за заботу.
И вот теперь, на улице имени меня, в Казахстанской глубинке вырос немецкий костёл. «С нами бог»! Немецкий — потому что до войны туда были сосланы немцы Поволжья. Меня воспитывала немка, бабушка Амалия, родители сутками пахали. Может в этом и был смысл надписи на солдатской немецкой пряжке «Gott mit uns». Был ли Бог во время войны на стороне немцев, или отдал им победу уже после войны? На чьей стороне Он был?
Послевоенная Германия шаг за шагом дистанцировалась от Бога, все, более апеллируя в своих достижениях к человеку, к науке, к высоким технологиям. Германия стала одной из мощнейших экономик мира.
В то же время авторитет Папы Римского (Йозефа Ратцингера) сотрясается педофильскими скандалами.
А мы? Стали мы чище, добрее и духовнее исповедуя «Бога»? Чего мы достигли, утратив веру в «добро», «братство», «равенство», «искренность», «честность»? В настоящее время детей-сирот в России больше, чем было в годы войны, – 697 тысяч. А ведь тогда в войне погибло 20 миллионов родителей и столько же сидело в тюрьмах. Но есть и позитивные сдвиги. «Позитивчик». В этом году, за время кризиса количество миллиардеров России удвоилось! Родина ими гордится.
А как взволновала страну судьба высланного из Америки ребёнка! Больше не дадим американцам усыновлять наших детей.
А кто спросил у этих детей, хотят ли они оставаться в детских домах, или хотят в Америку, в семью. Кто-то решил за них, что дети такая же собственность как яхты, замки, дорогие вина, недвижимость. Можно ими распоряжаться в зависимости от размера бабла. И не нужно их спрашивать.
Только за год россияне вернули назад в детские дома 30 тысяч усыновлённых детей. Почти полмиллиона российских детей живут в детских домах при живых родителях. Истинное милосердие – видит бог!
Американцам повезло меньше, у них нет детских домов, поэтому приходится усыновлять более 3 тысяч российских детей в год! И эта безнравственная нация одного ребёнка вернула назад. К тому же заботливо и благополучно усадив в самолёт!
Лет десять назад, я помогал Чаку Норрису удочерить одиннадцатилетнюю девочку с церебральным параличом. Американцы три года бегали за справками, а ведь эти годы ребёнок мог провести в семье. И никакого пиара, всё в строжайшей секретности, что бы не травмировать девочку.
Но возвращением пацана, пиар был блистательный, вся страна озабочена. Попиарились все. Заодно обучили нравственности огромную планету! У нас есть чему поучиться, с нами Бог. Не отдадим наших детей! У нас им хорошо в наших детских домах, больницах, роддомах, в метро, на улицах, если выживут.
Уровень смертности в России аномально высок. Подобные показатели смертности (более 15%) встречаются только в пораженных ВИЧ странах Тропической Африки. http://www.perspektivy.info/rus/demo/demo_krizis_v_russia.htm
Мне кажется кощунственной попытка втиснуть ветеранов в рамки наших сегодняшних убеждений, или заблуждений. Может не нужно их грузить. Достаточно того, что они защитили рубежи нашей Родины, её богатства и недра. И ветераны видят, как сегодня этими, далеко не духовными, ценностями владеет небольшая кучка людей. Совсем не обязательно вдобавок, крушить их идеалы, за которые они воевали. Возможно, кто-то с крестиком, кто-то с Кораном или Торой. Но фронтовая молодёжь уже жила новыми идеалами, далёкими от патриархальной России. Конечно, они не произносили как в кино: «Если умру, считайте меня коммунистом». И абсолютное большинство из них верили в свою страну, в Родину, в друзей и близких, в справедливость и дружбу. Они верили в любимых, которые подарят им будущее, детей, а дети внуков. А главное, судя по их рассказам, они верили друг в друга.
Ветеранам хватило испытаний в жизни.
Дайте им жить спокойно и с достоинством. Ведь их осталось намного меньше, чем детей-сирот в нашей стране.
Можно ведь найти и другой повод для пиара".
Автор: Pavel на 22:39 Комментариев нет:
Ярлыки: Россия
суббота, 26 ноября 2016 г.
Черные зеркала
"И вдруг Семeн Ильич понял.
И как только это случилось, все таинственно исчезло. Объективный бред, навязываемый Вселенной, приутих, как будто Вселенная зависела от его сознания. Но комната казалась обычной, и зеркало стояло неизменно: но оно уже было, как вначале, абсолютно черно, и эта тьма, ведущая в бездну, была непроницаема, как смерть всего существующего.
Семeн Ильич тихо встал и опустился на колени перед черным зеркалом. Он познал, что напрасны его искания, направленные вовне. Что сущность его глубинного "Я" так же непознаваема, как это черное зеркало, и бездонная, уводящая в за-абсолютное, невидимая глубина этого зеркала - лишь проекция его собственного "Я".
Познав все это до конца, Семeн Ильич заплакал - один, перед зеркалом".
Юрий Мамлеев. "Черное зеркало"
И да, третий сезон британского сериала "Черное зеркало", о котором здесь упоминалось, оказался в целом очень хорош.
Ниже информация о черных зеркалах эксклюзивная, из сундучка тайн высших иллюминатов.
Черные зеркала традиционно применялись для общения с духами, мантических практик.
Это общая информация о черных зеркалах:
"Даже самое простое зеркало слишком явно говорит о том, что оно — настоящая дверь в другие миры. Если вы не собираетесь в странные путешествия, будьте аккуратны, глядя в любое зеркальное стекло. А если вы практикуете магию, добро пожаловать в мир черных зеркал.
Черные зеркала с разным успехом применялись для концентрации волшебной силы, заклинания демонов и наведения порчи. Но главное и самое ценное их свойство — открывать доступ к знанию и иному восприятию.
Проще говоря, магическое зеркало позволяет практику легко перемещаться в тонкие миры, задавать вопросы, получать там информацию, отрабатывать практики и смотреть на вероятности развития событий.
Эта мантическая практика существует столько же, сколько существуют отражения. Еще в древнем Египте жрецы заглядывали в плоские сосуды из темного камня, наполненные маслом. Потом практика трансформировалась, и появился более удобный инструмент — черное зеркало. Аналоги есть практически у всех народов Земли.
В отличие от многих других мантических систем, черное зеркало максимально абстрактно. В этой практике отсутствуют наборы символов, подлежащих трактовке, нет ритуалов и сложных процедур. В главных ролях — вопрошающий и темное стекло, никаких посредников.
Магические зеркала создаются почти так же, как обычные. Правда, вместо слоя отражающей амальгамы стекло покрывается особыми составами. В основе — черная краска. Разные мастера добавляют к ней малые толики истолченных камней, трав и кореньев. Волшебные зеркала часто богато украшались: оправы делались из дорогих пород дерева, инкрустировались самоцветами и драгоценными металлами. Но главная суть черного зеркала оставалась единой, будь это роскошный артефакт в ларце придворного мага или кусок темного стекла в простой оправе, спрятанный под тюфяком деревенской ведьмы.
Что видно?
Использование черного зеркала в мантике сходно с применением хрустального шара.
Концентрируясь на задаче и останавливая поток мыслей, даже начинающий маг способен легко «переступить грань», погрузиться в темное пространство и увидеть в нем красноречивые образы, персонажей, декорации и обстоятельства.
Предельная абстрактность позволяет выйти на предельную же конкретность видений в черном зеркале. Для этого требуется регулярная практика, во время которой вопрошающий настраивается на этот канал выхода в астральный мир и учится получать информацию. Сам сеанс выглядит предельно просто — мантик располагается в темном и тихом помещении, зажигает живой огонь (пару свечей, например) и молча смотрит в черное зеркало, отрешившись от любых мыслей, кроме выбранного вопроса. Начинающим являются довольно смутные образы, опытный практик легко рассмотрит любые мелкие детали в нужной ситуации.
Для чего используется черное зеркало?
1. обучение выходам в астрал;
2. видение любых событий, происходивших в мире, или происходящих сейчас;
3.чтение будущего;
4.просмотр структуры и причинно-следственных связей в любой ситуации;
5.общение с духами и другими существами тонких планов;
6. уточнение информации, полученной с помощью символьных мантических систем".
С черными зеркалами в их оккультной интерпретации уяснили. А теперь - внимание! Мы окружены черными зеркалами. Это экраны гаджетов, компьютеров и телевизоры.
Это самые настоящие черные зеркала. Причем очень высокого качества. И если вы внимательно подумаете над шестью пунктами о использовании черных зеркал, то поймете, что все это осуществляется и происходит в разной степени, когда мы погружаемся в пространство интернета, сидя перед монитором, или просто смотрим телевизор. Подумайте над этим.
Вот ты погружаешься во всемирную сеть. Перед твоим взором раскрываются тексты, картины, образы, идеи. Ты видишь то, что желаешь, и это наполняет тебя знанием и понимаем. Ты даже можешь пообщаться с теми, кто оказал и оказывает решающее влияние на умы и политику целых народов и регионов планеты. С теми, через кого говорят духи и боги, а может быть и с самими богами. Ты можешь говорить с пришельцами из иных миров. Это не ли чудо?
Но в традиционной мантике никогда после процесса работы черное зеркало не остается стоять на видном месте. Сейчас же они стоят и продолжают работать в магическом плане, даже если устройство выключено. Мы проводим перед ними жизни.
Черными зеркалами пользовался маг и ученый Джон Ди. Черное зеркало было у главного правящего божества ацтеков Тескатлипоки. Через него он мог видеть, что происходит в мирах, следить за всеми, узнавать о прошлом и будущем, а так же убивать.
Есть что-то или кто-то кто постоянно следит за нами. Мы постоянно на связи с неким Сознанием. Мы можем влиять на это Сознание, на эти субинтеллектуальные контуры заключенные в электрических сетях, но и оно непрерывно влияет на нас.
Автор: Pavel на 6:15 Комментариев нет:
Ярлыки: магическая защита, пси-технологии, темная сторона
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