Эта фраза, ставшая мемом в ходе известных всем событий, будет регулярно приходить вам в голову, когда вы будете читать этот текст. Большинство любит однозначные ответы, указывающие где черное, а где белое. Но здесь таких ответов не будет. Каждый сам для себя будет решать и делать выбор.
В данном видео Гейдар Джемаль утверждает, что грядущий Антихрист, Даджал, это - 25-й император Калачакры, Шамбалы. Его приход должен случится в интервале 2020-2060 гг. Калачакры - Колесо Времени. Император Шамбалы должен снова запустить новый великий цикл, и дать начало новому Золотому Веку. Задача всех правоверных масульман, а так же примкнувших к ним ортодоксальных христиан и иудеев - дать бой Даджалу, так как в теологической картине этих религий никаких циклов нет (это дьявольская версия реальности) и через победу проложить путь человечеству в царствие Небесное.
Эти идеи удивительным и неожиданным образом пересекаются с радикальными концепциями гностицизма, для которых, очевидно, открыватель нового цикла, пусть он и будет вначале Золотым Веком, является злым Демиургом или его орудием, посланником. Одолеть Демиурга и вырваться из Колеса Времен - эта самая наивысшая цель всех гностических доктрин.
Далее, Джемаль отмечает признак Даджала - он циклоп. То есть одноглазый. А это в свою очередь, соответствует ключевой идеи Алистера Кроули о том, что текущий эон Озириса должен сменить эон Гора. Как известно, Гор - одноглазый, один свой глаз он потерял в войне с Сетом, братом и убийцей Озириса.
Провидец Раньо Неро указывает на время прихода Антихриста, которого он называет Черным Принцем или Князем Тьмы - 2040-е гг. В это время, согласно прогнозам, человечество достигнет технологической сингулярности и произойдет антропологический поворот.
Но самое поразительное, что Раньо Неро в своем тексте называет Принца Тьмы - "последнем сыном Озириса". То есть это - Гор, древнегипетский бог Неба.
Далее, хотя уходящая эпоха и является эпохой Озириса, свои последние времена она проходит под правлением Сета - убийцы Озириса.
В 2016 году на экраны вышел фильм "Боги Египта". Очевидно, руки к нему приложили телемиты и что цель его по сути - образовательная. В нем популярно расказывается о конфликте между богами, которые имеют прямое отношение к нашему времени.
Для того, чтобы вернуть себе власть Гор вынужден вступить в борьбу с Сетом, который с некоторых пор правит Землей.
Кто такой Сет?
Этот бог весьма сложен, но его проявление можно свести к трем аспектам, или граням.
1. Воин-милитарист. До того как Сет убил Озириса он жил в пустыне, его роль была позитивна. Там он защищая Египет сражался с врагами и демонами. То есть: солдаты, парады, оружие - это его.
2. Великий инквизитор-ультраконсерватор. После убийства Озириса из мира ушло прежнее благоденствие и гармония, так как дух покинул существующие духовно-организационные институты. Но чтобы бы держать людей "в узде" Сет использовал доставшиеся ему институты и доктрины. Образ "Великого Инквизитора" в одноименной повести Достоевского описывает данный лик Сета.
3. Разрушитель-революционер-творец хаоса.
Последний третий лик Сета является самым скрытым и темным. Все подлинные сатанинские линии основываются на энергиях Сета. Каким образом абсолютный сатанизм сочетается с консерватизмом? Все определяется интересами. В фильме "Боги Египта" это объяснятся следующим образом: боги не вечны, хотя и живут тысячи лет. И после того как Сет захватил власть на Земле, он решил стать бессмертным, прервать смену Эонов, и для этого захватить мир мертвых, потустороннее. То есть обрести власть над смертью. Однако "этот" и "тот мир" отделены непреодолимым барьером, и чтобы разрушить его Сет открывает путь космическому демону Хаоса.
Что врактце из себя представляет этот зловещий путь Сета:
"Тифонианский Сатанизм рассматривает Сета и его греческий архидемонический аналог - Тифона, как образцы состязательного процесса освобождения от силы закона. Тифонианский Сатанизм учит, что крошечная часть человечества, Избранные, были одарены искрой Khem Sedjet, или Черным Пламенем, которое является скрытой состязательного сутью, связывающей Сета и Тифона. Избранные обладают потенциалом пробуждать эту искру Черного Пламени и использовать её для расширения возможностей их собственного самовольного процесса сатанинского становления.
Тифонианский Сатанизм сосредоточен на освоении различных форм традиционного греко-египетского и греко-римского колдовства (таблетки проклятия, связывающие заклинания, построение талисманов), традиционной греко-египетской Высшей Магии (вызов различных аспектов божественной формы Сет-Тифона, теургическое одухотворение идолов/фетишей, строительство астрального храма-крепости), освоение и развитие воинственных и злобных магических методов, онерической магии и сновидений, предсказания и гадания, приобретение духов-помощников и в особенности процесса посвящения, в котором адепт проходит через 7 тифонианских врат, которые соответствуют семи околополярным звездам и семи головам Великого Дракона".
И вот, что мы видим: с одной стороны - Гор, Император Шамбалы, он же Даджал, Антихрист. А с другой - Сет, как некий безумный микс ортодоксии, ультраконсервативных "скреп" и самого революционного сатанизма. Вы за кого?
Запад по крайней мере давно определился этом вопросе. Это подтверждает как недавний образовательно-пропагандисткий фильм "Боги Египта" так и символизм жестов, когда тысячи как самых известных так и не очень известных людей демонстрируют "глаз Гора".