Рептилоиды

Примерно в 1996 году эта реальность была полностью перезагружена, уничтожена и восстановлена. Но с изменениями. Именно тогда появилась тема “рептилий” и “рептилоидов”. До этого эти идеи были малоизвестны.

В фильмах главным признаком рептилоидов щелевидными зрачками наделялись демоны. Например, фильм “Иногда они возвращаются снова” 96-го года – возможно последний фильм такого рода. После уже речь как правило шла о рептилиях в человеческих телах. Продвижению этой темы очень сильно подспособствовал Айк.