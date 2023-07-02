Этот известный иллюстратор очевидно не знал, что это флаг Украины.

Символы и люди-бациллы делают свое дело и сейчас мир успешно “заражается Украиной".



Негарестани фактически пророчествовал: “Как окончательная Пустыня, или Ксеродром, Теллурианская Омега конструирует план абсолютной имманенции Солнцу, где коммуникатор уже не может быть отделен от того, что коммуницируется Солнцу. Ксеродром — это Земля становления-Газом или кремации-в-Пыль. Есть некоторая ирония в том, что эта земля как разложившаяся целостность и извращенный разум накладывается на Пустыню Бога, в которой не может быть возведен ни один идол. И фактически пустыней Бога манипулируют от имени Теллурианской Омеги и ее потоков. Монотеизм в его предельном сценарии есть призыв к Пустыне — монополистическому обиталищу Божественного. В конце все должно быть сравнено с землей, чтобы воплотить вездесущность и единство Божественного. Так что для радикальных джихадистов пустыня — идеальное поле боя; опустошить землю — значит подготовить ее к изменению во имя Божественной монополии, противостоящей земным идолам. В полном соответствии с ваххабитами и джихадистами «Талибана»", для которых любая возведенная вещь, так сказать, любая вертикальность представляет собой идола, пустыня как воинствующая горизонтальность есть обетованная земля Божественного.

В свете эмпатической горизонтальности пустыни в монотеистическом апокалипсизме, делезо-гваттарианская модель горизонтальности или плана консистентности может быть только предательством радикальной политики и опасным недопониманием сути военной машины. Однако в геологической реальности монотеизм функционирует лишь как невольный носитель Теллурианских восстаний и потоков; он непосредственно связан с извращенными низовыми регионами самой Земли. Монотеизм — это запутанный план тактик и метастратегий по провокации Теллурианских богохульств или извращенных линий геологической реальности. Теллурианские восстания как последствия монотеизма подпитываются своими якобы религиозными противоположностями, принадлежащими к монополии Божественного: сгусткобъективная земля взращена петрополитикой, Теллурианская Омега растет в пустыне Бога, ad infinitum.

Царство Апокалипсиса или монотеистическая пустыня — это проход, через который предельное богохульство Земли с Внешним контрабандой проникает внутрь и начинает развертываться. Апокалиптическая пустыня — это поле, на котором Теллурианская Динамика Земли может быть встроена в антропоморфную систему верований. Замаскированные под формации веры, Теллурианские восстания могут безопасно ускоряться, стабильно развиваться, аномально перестраиваться и интенсифицироваться антропоморфными сущностями — через религиозные либо псевдосекулярные общества, экономические системы которых все еще укоренены в монотеистических платформах. В таком случае, нет Теллурианского богохульства страшнее, чем «придет Царствие Твое».

Те Мекка-номические действующие лица Войны с Терроризмом, которые считают все, что не пустыня, преступлением против всепоглощающей гегемонии Бога, жаждут пустыни как основания, независимого от Земли и ее обитателей; но на самом деле то, что они получают и чему пассивно содействуют,— это Теллурианское восстание земли в направлении Ксеродрома. Ибн Хамедани называет эту пустыню «Мать Всякой Чумы» — план достижения имманентности с расплавленным ядром Земли и Солнцем (волна вымирания). На этом плане ты либо превращешься в дьявольские частицы, либо испаряешься и оказываешься пересобранным, как ингредиенты космического мора. Именно так религиозные экстремисты («Талибан» с их занятной фалломаникальной ненавистью ко всему стоячему, например) превращаются в тайных наемников геологических восстаний, в культ Теллурианского Богохульства (демонограмматической декодировки тела Земли). Они желают Бога, но получают они Теллурианскую Омегу — испепеляющую имманентность Солнцу и ядру Земли, собранную на оси, которая ничего не знает об авторитарном божественном и монополитической конвергенции, адо-конструирующей Оси Земли”.