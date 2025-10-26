"Владимир Красное Солнышко"

"Неоязычники часто заявляют о том, что будто бы Крещение Руси происходило насильственным образом, будто бы князь Владимир за несколько лет, навязывая насильно христианство, истребил девять миллионов из двенадцати миллионов жителей Древней Руси". Из неоязыческого фильма: …988 год. Во имя религии христианская Церковь убила девять миллионов славян из двенадцати, населявших Русь. Это массовое убийство, когда население Руси было вырезано практически под корень".

-Ну если это не сделал тот Владимир, то будет исполнено в наше время другим Владимиром (их два). Население Украины в итоге составит четверть от условных 40 - 10 млн человек.