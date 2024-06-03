Циклы запускаются

Новые циклы страдания народов запускаются. Ваши души сейчас торгуются оптом и в розницу на бирже Сатурна, Владык Кармы. Это сотни лет, тысячелетия. Всем народам дается надежда, без надежды вы не будете шевелиться, крутить колесо. Но почти за каждыми есть должок. За который придется платить.

С чем связана так называемая "русофобия"? С тем что, и "юдобофибия". Пусть по вашему мнению, они - твари, которые мешают всем жить. Но они по факту - собственность, и она не ваша. И за них вас будут долго кармически и исторически опиздюливать. Все честно, без виляний, и "божественной" бредятены. Но вам это надо сказать. Что бы вы понимали. Вы опять проиграли. Как пела Бритни Спирс: Опсс, я опять сделала это!

Многие сейчас надежды возлагают на Китай. Есть такой проект. Но что-то указывает на то, что духу у них окажется мало, для тотальной войны с Западом. Они слабы. Все что они могут, потребовать скидку на газ у полудохлой РФ)) В этом случае, они после своих локальных "побед" над РФ, будут отправлены в утиль, пополнить "шеол народов".