"Самый лучший обман это полуправда, а самая скрытая тайна та, которая на виду. Приучая людей смеяться над истиной, одновременно визуализируя свое рабство, им нагло выставили на показ секретные планы под видом глупых историй и фильмов. Люди создали себе электронную тюрьму, не подозревая о том, что это такое, и кто управляет этим из далекого космоса.

Манипулируя умами людей, тайные захватчики привели их к такому ходу развития, который полностью их разделил в самоизоляции чтобы окончательно установить власть зверя. Для этого людям создали глобальную угрозу, в страхе которой они сами заключат себя в темнице созданного их же руками психотронного ада. Облученные зомбирующим излучением, одурманенные химикатами и отсутствием кислорода из-за уничтожения лесов, запуганные искусственно разыгранными ядерными войнами, вирусами и псевдовторжениями инопланетян, спрятавшиеся в тесные бетонные коробки генераторов мысли, утыканные излучателями, и изолированные от Солнца, люди должны будут с радостью принять виртуальную реальность. И подключившись к ней через имплантированный в голову чип, излучатель от которого больше нельзя будет избавится, и без которого невозможно будет жить в современном обществе, люди будут загнаны в мышеловку. После того как выход из матрицы будет закрыт, а власть полицейского мира окончательно перейдет к управляемым с Нибиру через интернет роботам, ловушка захлопнется. И тогда единственным возможным выходом из нее будет смерть. Но смерть от деструктивного облучения мозга не заставит себя долго ждать в мире, где исчезновение человека можно будет посчитать сменой аккаунта тем, кто ведет себя неправильно. Особенно, если для хозяев этого мира человек в самом простом понимании не более чем источник пищи.

Единственной целью, смыслом и образом жизни подключенных к проводам людей в таком мире будет производство психической энергии страха, и визуализация чудовищных замыслов, под жестким контролем электронного бога. Возможно к тому времени Солнце уже не будет светить и Земля пополнит флот миров тьмы, став очередным воплощением техноада".