Что значит “играть в грязи со свиньями”?

Это:

• Спорить с клонами

• Оправдываться перед неигровыми персонажами

• Устраивают ловушки для чувства вины, игры в стыд или искусственную мораль

• Испытывают потребность доказать, что вы добрый, достойный или добродетельный человек

Вы уже являетесь тем, к чему они стремятся.

Отличные ответы? Это ИИ, шайтан. Эта игра в долгую, вы услышите в некотором роде правду, но будьте осторожны. Впрочем, тем кто имел дело с неорганами, все это не ново. А вы - знакомьтесь.