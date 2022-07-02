Аннунаки-2

“Расчеты Кумара показывают, что звезда с массой 0.08М¤, имеющая температуру поверхности всего 2700 К, будет тлеть, пока не израсходует свой водород, около 6000 млрд лет. Это в 400 раз больше возраста Вселенной!”

Существа Нибиру – аннунаки и прочие – очень древние. Их сознание чревычайно развито и крайне изощренно. Аннунаки выглядят как люди. Или скорее наоборот – люди выглядят как они. Отсюда это: сотворил по образу и подобию своему. Религии - это в основном их проект."Родные боги" язычников - это тоже они.