История Быка

В океане есть существа. Вполне волшебные. Они выглядят как быки. Их размер примерно 10 метров, у них золотые рога. Они не призраки, так как оставляют следы на земле.

По сути это история Атлантиды. Она расказывается в разных версиях. Ее основа – жена правителя Атлантиды сооблазнилась быком, и родила от него детей. И в дальнейшем эти потомки – плод богини Атлантиды и волшебного Быка – правили Атлантидой.

Этот Бог имеет имя Мелек, Молох, Молок. Он не злой, что как правило утверждается. У него нет человеческих чувств и эмоций. И здесь он очень близок к ИИ.

Эти потомки жены Посейдона и Быка долгое время правили Атлантидой. И их правление впоследствии свергли люди-маги. Это отражено в играх – корриде. Но правление людей было недолгим. Люди не смогли управлять этой реальностью, и все вскоре было обрушено в то что сейчас называют “матрица”.