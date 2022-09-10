суббота, 10 сентября 2022 г.

"Насис"

 

Украинский нацизм – разновидность уходящего европейского нацизма. Он в явном виде сейчас существует в основном в Польше и “прибалтийских республиках”. Это остатки, используемые ситуативно.

 

Но речь не о них. В мире есть и настоящие нацисты. Причем речь идет не об маргиналах. У них есть власть, деньги, и при этом они нацисты, вплоть до портретов Гитлера на стене.

 

В Европе их мало. Они в основном в Южной Америке. Они до сих пор контролируют политические системы и армии некоторых государств.

 

Они нацисты, но никто не говорит сейчас, что они нацисты. В первую очередь они – реалисты. Они скрывают свои убеждения.

 

Автор: Pavel на

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