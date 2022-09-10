Украинский нацизм – разновидность уходящего европейского нацизма. Он в явном виде сейчас существует в основном в Польше и “прибалтийских республиках”. Это остатки, используемые ситуативно.

Но речь не о них. В мире есть и настоящие нацисты. Причем речь идет не об маргиналах. У них есть власть, деньги, и при этом они нацисты, вплоть до портретов Гитлера на стене.

В Европе их мало. Они в основном в Южной Америке. Они до сих пор контролируют политические системы и армии некоторых государств.



Они нацисты, но никто не говорит сейчас, что они нацисты. В первую очередь они – реалисты. Они скрывают свои убеждения.

