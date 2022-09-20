Российская пропаганда. Подтекст

Примерно с середины нулевых на российском ТВ и прогоссударственных СМИ усиленно стала педалироваться тема нацизма. Возрождение нацизма в странах Прибалтики, украинский нацизм – бандеровщина на Украине. Это в основном. Об “возрождении нацизма” прожжужали все уши, и говорили об этом без конца. И сейчас это продолжается. В чем дело? Точнее, в чем интерес?

Возможно именно в этом, такая информация сейчас расшаривается:

“В самом уставе ООН записано право России проводить военную денацификацию государств, проповедующих нацизм. Статьи 106 и 107 устава ООН дают право победителям во второй мировой войне - России, США, Великобритании и Китаю, применять все меры, в том числе военные силы, в отношении воевавших против них стран для пресечения действий направленных на пересмотр итогов Второй мировой войны. Для этого достаточно уведомить три остальные страны победительницы, но не получать от них согласия. По уставу Россия может пресекать попытки возрождения нацизма в Германии, Венгрии, Румынии, Австрии, Румынии, Болгарии, Финляндии, Хорватии, Словении и Чехии. Под действие статей 106 и 107 Устава ООН подпадают также все те страны, которые отказываются от преемства от СССР — Эстония, Латвия, Литва, украина - их установка на то, что была советская оккупация перемещают эти страны в ряды гитлеровской коалиции, ко всему прочему украина принимает в качестве своего предшественника военно-политические образования ОУН-УПА, созданные украинскими фашистами. Доказывает принадлежность всех этих государств к гитлеровской коалиции и почитание ими в качестве героев национальных партизан, воевавших за сохранение фашистских порядков после окончания Второй мировой войны. Отсюда следует возможность пересмотра территориальных приобретений стран, которые позиционируют себя сторонниками гитлеровской коалиции”.