Гладиаторы

Мы движемся не просто к новому Средневековью, а к временам гораздо более древним, к итоговому всплытию Рльеха. И вещи и явления и традиции времен давних вновь возникнут на этом пути. И люди не обратят на это внимание, будут считать естесственным.

К примеру, сейчас по ТВ можно смотреть кулачные бои. Они возродились как вид спорта всего 10 лет назад. Но спортом это назвать можно условно. Это один из видов гладиаторских боев. Так открываются “окна овертона”.

Римляне заимствовали традицию гладиаторских боев у этруссков. Отличие было в том, что у римлян гладиаторами были рабы, а этруссков – преступники. Им делали предложение стать “богами арены”, примерно так же как сейчас российским осужденным делают предложение отправиться на Украину – в зону СВО, – своеобразные гладиаторские игры.