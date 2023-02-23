Девушки плавились от этой музыки и становились доступнее обычного, народ танцевал на дискотеках, в тексты вслушивались мало. Здесь они играют ключевую роль.

Пожалуй никогда тема торжества тьмы и ночи не преподносилась столь романтично.

Есть и прямые предсказания.

В треке “Электричество” предсказаны ИИ-помощник, спутниковая навигация, и дальнейшие вехи техно-трансгуманизма, интеграция человека в мир машин, виртуальная реальность.

Электрический мозг

Дал мне импульс идти,

Электрический гид

Указал мне пути.

Электрический свет

Ярче солнца горит,

Электрический друг

Правду мне говорит.

Электрический я,

Электрический ты!..

Электрический мир

Стал дороже мечты!..

Электрический звук

Услаждает мой слух,

Электрический слог

Поднимает мой дух.

Электрический сон

Пародирует мир,

Электрический гость

Продолжает свой пир.

Не ясен был посыл: “электрические сны пародируют мир”. Теперь ситуация с этим проясняется.

"Испытуемые полностью перестали видеть сны, это было одно, что они заметили, и я полагаю, что они предсказывали. Из-за этого им нужно будет сделать акцент на привязанности и зависимости от Метавселенной, или заставить людей держать свои телефоны включенными во время сна, или другими способами вызвать некое гипнотическое состояние. На самом деле они с нетерпением ждут этого, потому что хотят синтезировать или имитировать ложные сны и поместить их в сознание спящего человека.

Мне сказали, что иначе они не могут этого сделать, что если не произойдет отключение души, то человек будет видеть сны, и этими снами нельзя будет легко манипулировать. Если убрать эту связь, сны прекратятся, и их можно будет заменить чем-то искусственным. Источник сказал, что некоторые из ведущих ученых проекта ликовали по поводу некоторых из этих открытий и достижений."

Интерес представляют только первых два альбома, 86 и 87-го , дальше магия ушла, пошло обычное народное разгляй-наливай.