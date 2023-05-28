Когда человек вдруг вспоминает свои прошлые жизни, что это означает? Что человек непростой. Кармический лох.

Прошлые жизни, как и будущие - это то что есть, и то что нет. Смотря как вы это видите. И подавляющее, если не абсолютное большинство это видят не правильно. Сотрудник ЦРУ, автор книг "Матрица", это вполне толково изложил. С 2012 года стала формироваться новая реальность, поэтому доступ к определенной информации был затруднен, но не заблокирован. Поэтому "особенные люди" продолжают вспоминать свои "прошлые жизни", на радость Демиургу.