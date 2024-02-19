Немного покопаемся в этимологии.

Расхожее выражение: “это не хухры-мухры”. Хухры-мухры здесь нечто пустяковое, ненужное, неважное, несерьезное. В общем, какая-то ерунда.

Значение хухры и мухры дается такое.

“Мухрыга” - плут, обманщик, а «мухра» – плутня, обман. “Хухры” – “растрепа”, растрепанные волосы. То есть некий беспорядок, хаос.

Абсолютный бог-демиург народов Великой Степи в бурятском звучит как Хунхэ Мунхэ Тэнгри – Вечное Синее Небо.

Таким образом, мунхэ, мухры это синее. Что означает обман, иллюзию. Синий – цвет матрицы. Синяя таблетка. Хунхэ, хухры это беспорядок, хаос, вечный изначальный хаос, скрываемый иллюзией, обманом Матрицы. В начале был Хаос, учат все древние мифы.

Но Хухры-Мухры – не единственная концепция Демиурга, это скорее концепция нашей Матрицы.