Нам нужно увидеть истинное падение Вавилона, чтобы заплакали властьимущие, богатые и сверхбогатые. Человечество увидит их слезы.

Из фильма “Адвокат Дьявола”. Монолог Дьявола: «Следующее тысячелетие уже за поворотом. Эдди Барзун хорошенько вглядись в него потому что, он – символ следующего тысячелетия. Откуда такие люди взялись - тут нет ничего загадочного. Человеческий аппетит возрос до такой степени, что своим желанием уже расщепляет атом. Эгоизм достиг поднебесных высот. Оптоволокно разносит по всему миру любой низменный порыв. Смазывая свои убогие мечты зелёными, как доллары и позолоченными фантазиями, любой мнит себя королём обожествляя самого себя. Пока мы суетимся от одной сделки до другой кто позаботится о нашей планете?

Отравлены и воздух, и вода даже мёд пахнет радиоактивностью и всё это нарастает, ускоряясь и ускоряясь. Нет времени остановиться, подумать.

Все торгуют контрактами на будущее, а ведь будущего уже нет. Наш поезд без тормозов, сынок. И миллиард Эдди Барзунов, несущихся трусцой в будущее.

Каждый из них готов надругаться над бывшей планетой Господа, а потом вымыть ручки и потянуться к священным для них клавишам компьютера, чтобы посчитать,сколько же заработано. Потом до них доходит, но поздно. Пора платить по счетам, Эдди. Ты думаешь, захотел и взял? Твоё брюхо уже набито, твой член уже стёрся, твои глаза налиты кровью, ты во всё горло зовёшь на помощь. Но знаешь, что? Тебя никто не услышит! Ты совсем один, Эдди”. - Спасибо за наводку