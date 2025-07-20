Игиги и Ануннаки

“В реальном мире Роберт Дейли приходит на работу — он соучредитель корпорации Каллистер и работает там главным инженером. Корпорация является разработчиком массовой многопользовательской игры «Бесконечность», действие которой происходит в симулированной реальности при помощи нейронного интерфейса. Новая работница Нанетт Коул (Кристин Милиоти) знакомится с Дейли. Коул устроилась на эту работу, потому что поражена красотой кода, который написал Дейли. Она выясняет, что он является фанатом древнего телесериала, который назывался «Космический флот». Соучредитель компании Джеймс Уолтон (Джимми Симпсон) заходит в кабинет Дейли и кричит на него за то, что задерживается выход очередного патча. Вечером Дейли возвращается домой и использует свою частную копию «Бесконечности», модифицированную под элементы «Космического флота». В игре Дейли заходит на USS Каллистер и с яростью нападает на одного из членов экипажа, Уолтона.

На работе Дейли слышит, как другая работница Шания Лоури (Микаэла Коэл) предупреждает Нанетт держаться подальше от него. После этого он использует ДНК Коул со стакана с кофе, чтобы создать её копию для своей игры. Коул просыпается на космическом корабле, смущённая и растерянная, не понимая, где она находится”. https://ru.wikipedia.org/wiki/USS_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80

– Эта история Игигов и Анунаков. Боб - игиг, Джеймс – ануннак. Почему Игиги подняли восстание? Почему они – "Падшие Ангелы"? Почему создается Матрицы внутри Матрицы? Почему закручиваются спирали падения?