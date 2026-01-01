Цыгане и медведь

Цыгане и есть мистические контролеры рузке народа. И только потом идут евреи-хабады и прочие товарищи масоны. Подобный контроль никогда не создается исключительно на страхе и насилии, там всегда должно присутствовать что-то вроде любви. Отсюда все эти "мохнатый шмель на душистый хмель", "табор уходит в небо" и цыган Будулай - мечта советских женщин. Здесь исторически питают к цыганам романтические чуйвства.

Страшный "русский медведь" в наморднике танцует и веселит публику.