Старые песни о главном

Пока эта “война” на Украине напоминает гражданскую войну в РИ 100-летней давности. Растянутые коммуникации, из-за нехватки людей нет никаких полноценных фронтов. Боевые действия по сути сводятся к рейдам, цель которых наскоком захватить ключевые города. Кто в городе, столице – тот и власть. Поэтому действия РФ весьма логичны.

Ну и композиция харьковского музыканта Миши Крупина как раз к моменту. Старая песня, стеб и ирония, но вновь актуальна. За сто лет изменились декорации и персонажи, но суть одна