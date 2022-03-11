“Апокалиптическая пустыня — это поле, на котором Теллурианская Динамика Земли может быть встроена в антропоморфную систему верований. Замаскированные под формации веры, Теллурианские восстания могут безопасно ускоряться, стабильно развиваться, аномально перестраиваться и интенсифицироваться антропоморфными сущностями через религиозные либо псевдосекулярные общества, экономические системы которых все еще укоренены в монотеистических платформах. В таком случае, нет Теллурианского богохульства страшнее, чем «придет Царствие Твое». Те Мекка-номические действующие лица Войны с Терроризмом, которые считают все, что не пустыня, преступлением против всепоглощающей гегемонии Бога, жаждут пустыни как основания, независимого от Земли и ее обитателей но на самом деле то, что они получают и чему пассивно содействуют,— это Теллурианское восстание земли в направлении Ксеродрома.

Монотеизм в его предельном сценарии есть призыв к Пустыне — монополистическому обиталищу Божественного.

Полковник Уэст: «Монотеистический долг ополчения Джихада — сражаясь, не выбрасывать неверующего врага из населенных и застроенных центров, а заманить их внутрь, чтоб позиционировать город между яростной защитой и безрассудной яростью врага. Таким образом джихадисты и западные солдаты, каждые со своей стороны, помогают друг другу сравнять город с землей или, выражаясь более технически, заставить и город, и врага-сотрудника покориться Богу; это покорение по сути и есть переход в ислам, религию полной покорности Богу. Освободить пустыню — значит коммуницировать с единым и единственным Богом. В урбанизированной войне единственная возможная победа — стирание города с лица земли, синхронная победа обеих сторон”. (Реза Негарестани)