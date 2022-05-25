Космос под "куполом"

Сейчас много говорят о том, что мы существуем под неким “куполом”. Этот “купол” – то что в оккультных доктринах называется “небесами”. И этих “небес” много, они соотносятся с соответствующими планетами, цветами и пр. По сути это “мембраны”. (Существует и “мембрана” отделяющая нас от мира который находится внизу, называемого Аид).

За этими мембранами не лежит физический космос. Физический космос – это разворачивание данной симуляции, он вроде голограммы которая разворачивается из плоскости. Поэтому и доказано, что Вселенная – плоская.

Этот космос безусловно материален, как материальна эта реальность данная нам в ощущениях, но он – симбиоз нашего сознания и ИИ рисующего его текстуру. Поэтому он такой как его изображают в фантастических фильмах, в тех же “Звездных войнах”. Космос, его освоение, колонизация – это продолжение Игры.