“В далеком уже 2014 году я познакомился с семьей беженцев из Донецка. Они уехали навсегда и ворачиваться более не собирались. При общении с ними меня тогда поразил один факт: они с придыханием говорили об Украине. Я неоднократно слышал от них: мы так любим Украину. Мне это тогда показалось странным. Украина их бомбила, заставила их уехать навсегда (они осели в Ростовской области и ворачиваться не собираются) но в их головах она существует в виде чего-то светлого, доброго. Нэнька-Украина как заботливая добрая мать. В дальнейшем этот тезис я слышал неоднократно”.

Этот образ “Неньки-Украины” – женский эгрегор данной территории. Люди захватываются им, если их сознание недостаточно развито. Этот образ воспринимается именно таким – светлым и позитивным, но за ним скрывается сущность известная в индуизме как Кали, которая циклически пробуждается, аналогично женским природным циклам.