Жиды уже не те

Что пишут: “КПК играет роль "плохого парня" в коммунистическом сценарии. Сценарий "хорошего парня" был поручен советско-израильской оси ZOG East. Они уже совершили свои геноциды и построили свои Советы для многополярного мирового порядка (как 10 рогов Зверя). В свое время они собираются "освободить" особые экономические зоны злого, антихристова, расистского Запада и привести нас к завершению иудейского господства и его мирового порядка с законом Ноахида и достижением 17 целей устойчивого развития ООН. Это Третья мировая война”.

Да, ZOG из кремлевских вороватых комсомольцев получился как из говна пуля.

