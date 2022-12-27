Саурон - Освободитель

История Саурона, войны в Средиземье, победы людей – это история человечества, история которая привела к текущему положению вещей и это тест-программа для людей. Суть в том, что почти никто не может пройти этот простейший тест, а он не единственный, исходя из чего “люди” определяются как “условно-разумные”, или “умственно-неполноценные” в рамках космических законов.

Нет смысла пересказывать эту историю, обратим внимание на ключевой момент. Когда было уничтожено “кольцо Саурона” из мира людей постепенно исчезла старая “магия” и магические измерения реальности. Не сразу, но достаточно быстро из поля зрения людей исчезли гномы, эльфы, тролли и пр. Но они в действительности не исчезли, а стали невидимы. Они продолжили существовать, и в новых условиях обрели практически беспредельную власть над человечеством. Гномы скрыты в глобальной банковско-финансовой системе, держат “кредитное рабство”. Эльфы – это гламур, шоу-бизнес, СМИ, информационные технологии, магия эльфийских вампиров.

Если раньше люди могли с этими силами и сущностями входить в равные правовые отношения, то теперь это невозможно по понятным причинам. Совокупность этих сил контролирующих человечество после его “победы” и называется иногда “Кабалой”.

Освободить людей от рабства “Кабалы” может только Саурон и его силы. Так как только Саурон способен вернуть реальности ее “магические измерения”, когда уловки “Кабалы” станут невозможными, и человечество обретет (вернет) правовой статус.

Эта дилемма суть описание одной из простейших метафизических ловушек в которых находится человечество.

Этот клип прекрасно передает выбор и реальность которые предлагает “Кабала”. Он издевательский и рекламный, все честно: