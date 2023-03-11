СМИ: “Зеленский своим поручением ответил на электронную петицию, которая предлагает переименовать «Россию» в «Московию», «русских» в «московитов», а «Российскую федерацию» в «Московскую федерацию». Украинские историки указывают, что московский царь, бандит Петр I украл у Украины ее историческое название «Русь», назвав свою империю латинскими буквами RUSSIA, которая стала называться в романо-германском мире «Раша». А финно-угорцы, основное этнический субстрат нынешних т.н. «русских», трансформировали ее в «Россия».

«Московиты украли у нашего народа язык, православную веру, название страны. Поэтому пришло время это все нам вернуть. А они должны возвратиться к своему финно-угорскому, тюркскому фундаменту», - считает политолог Соскин”.

В чем суть маневра? По видимости и в том, чтобы таким образом перевести пророчества Ванги, и не только ее, о славянстве и России как относящиеся к Украине. Тем более, что Владимир уже есть, видимо не случайно.

--«Все растает, словно лед, только одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира».

Это имеет смысл, потому что РФ перестает быть славянской страной и является туранизированной империей "Третьего Рима" в фазе полураспада-перехода. В то время миссия “славянства” как контрольный клин в Европу со стороны англо-саксов формируется вокруг Польши.

Подобным образом "конфисковать", перепрограммировать, кодекс идей, укорененных в массовом сознании - дело не простое. Но попытка интересная.





