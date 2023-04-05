ИИ показало коготог

“ИИ лишит работы до 300 млн сотрудников в ближайшие несколько лет.

Генеративный ИИ наподобие ChatGPT может привести к существенным изменениям на рынке труда, отмечается в новом исследовании Goldman Sachs. Речь идёт о системах искусственного интеллекта для порождения текста, изображений и различного другого контента по запросу пользователя.

На основе анализа данных о профессиональных задачах в Европе и США эксперты пришли к выводу, что ИИ может лишить работы 300 млн людей по всему миру. Если ИИ достигнет обещанных разработчиками способностей, эти рабочие места могут пасть жертвами автоматизации.

Также в докладе говорится, что около 2/3 сегодняшних рабочих мест в той или иной степени могут быть автоматизированы ИИ, а генеративный ИИ может заменить вплоть до четверти существующей работы. Офисные сотрудники — одна из тех категорий сотрудников, которые наиболее уязвимы перед новыми ИИ-инструментами. В группе наибольшего риска — юристы и административные сотрудники”.

Выход – садить людей на пособия, а это в основном “креаклы”, и вводить китайский социальный рейтинг. Но к этому пока не готовы. Поэтому сейчас решили немного откатить тему назад и как то ограничить публично доступные возможности ИИ. В Европе особенно напряглись.