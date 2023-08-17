Левиафан – один из падших серафимов, и как таковой он конструирует свою концептуальную реальность.

Истории фильмов “Восставший из Ада” начинаются с того, что герои находят куб Лемаршана. Куб – это базовая конфигурация, означающая “жизнь”. Собственно мы все находимся внутри куба, и основание по которому мы ходим, это и есть “жизнь”. Более-менее каждый знаком с остальными конфигурациями – это стены. Но в гомеопатических дозах. И как правило никто не знаком с конфигурацией наиболее удаленной, представленной верхней гранью куба – потолком. Один из героев фильма в итоге возноситься и распинается на неком подобие креста, аллюзия на христианские идеи “Я и Отец – одно”, соединяясь с Левифаном.

Монолог сенобита в отличии от монолога дона Хуана весьма не убедителен. Сравним:

" - Меня бросает в дрожь при одной только мысли об отрешении от всего, что я знаю, - сказал я.

- Ты, должно быть, шутишь! Тебя должно бросать в дрожь не от этой мысли, а от того, что впереди у тебя нет ничего, кроме рутинного повторения одних и тех же действий в течение всей жизни. Представь человека, который из года в год выращивает зерно, и так до тех пор, пока силы не покидают его, и он не падает, подобно старому облезлому псу. Все его мысли и чувства, все, что в нем есть самого лучшего, принесено в жертву одному - добыче еды, производству пропитания. Бессмысленная жертва, пустая трата времени - жить, чтобы питаться, и питаться ради жизни, и снова жить, чтобы питаться, и так - до самой смерти. Развлечения, придуманные людьми, как бы они при этом ни изощрялись, - всего лишь жалкие потуги забыться, не выходя за пределы порочного круга - питаться, чтобы жить, и жить, чтобы питаться... Как по мне, то не может быть страшнее потери!

Мы - люди, и наша судьба - учиться, чтобы проникать в непостижимые новые миры.

— Действительно ли есть какие-то новые миры для нас? - спросил я наполовину жестом.— Мы не исчерпали ничего, дурак, - сказал он твердо. - Виденье - для безупречных людей, - настраивай свой дух, чтобы стать таковым. Стань воином, учись видеть и тогда ты узнаешь, что нет конца новым мирам”.