Светские новости: “СМИ восстановили хронологию событий, произошедших в ночь с 4 на 5 сентября. За достаточно короткий срок вдрызг пьяный артист смог натворить немало бед. Сначала Алексей Панин навестил жилой район в Таллине. Там в одном из домов он подрался с финнами, которые гостили в стране, а затем сходил по-большому под окнами многоэтажки . Очевидцы вызвали правоохранительные органы. Полицейские провели с российским актером беседу и отвезли отдыхать в отель. Но Алексею было не до сна. Алкоголь ударил артисту в голову. Он испражнился в свою же постель, в чем мать родила бегал по коридорам. Панин стучал в двери к постояльцам гостиницы и вел себя в крайней степени неадекватно. В итоге из отеля его выкинули сотрудники ЧОПа.

Оставшись без крыши над головой, актер отправился в стриптиз-клуб. В злачном заведении Алексей Панин снял номер с джакузи. После шампанского актер вновь слетел с катушек. Панин устроил дебош на ресепшене. Он бил посуду, сломал кассу, ел с пола, матерился, требовал «бычок докурить» и рассказывал о том, что он “Народный артист Российской Федерации”.

Как писали тг-каналы, Алексей Панин выразил желание обоссать клитор Собчак, чтобы доставить неземное удовольствие, но вместо этого обкакал Эстонию. Получила ли удовольствие Эстония – вопрос дискуссионный.

Но смысл этого перформанса в другом.

Горничные, полицейские, проститутки, финны, обычные граждане, – все они оказались вовлечены в водоворот событий, в центре которых был российский актер Алексей Панин. Это вполне удачная инвокация одного из Древних, лавкрафтовского Азотота -"бога-идиота, который валяется в грязи последнего хаоса; господина всех вещей, окруженного толпой беспечных бесформенных танцоров, укачиваемых звуками флейт, которые он сжимает в своих бесчисленных лапах."

