О чем фильм? Если кратко, о цивилизации, этой цивилизации. Цивилизация держится на мужчинах – ее маленьких “цивилизованных” винтиках. Рядом с ними присутствуют женщины, жены и спутницы, вечно недовольные, неудовлетворенные, алчные. Естественно они не испытывают уважения к своим мужьям-винтикам. В итоге этих мужчин, затюканных бытом и женами, поедает их черная дыра алчности и неудовлетворенности. После чего цивилизация проваливается в преисподнюю, в фильме показан ее вариант.