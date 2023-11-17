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пятница, 17 ноября 2023 г.

Австралия и Антарктида

 Достаточно старая карта в виде глобуса.

Что мы видим?  Хорошо и в целом точно прорисованы основные континенты. И какие-то острова, земли, на севере, которые в реальности очевидно отсутствуют в данном виде.

Но главный интерес представляет юг. На месте Австралии находится большой, но остров, и собственно выдающийся на север огромный массив Антарктиды. 

В среде конспирологов упрямо циркулируют слухи, что никакой Австралии нет. Есть Антарктида, северные регионы которой и являются Австралией. 



Автор: Pavel на

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