Достаточно старая карта в виде глобуса.

Что мы видим? Хорошо и в целом точно прорисованы основные континенты. И какие-то острова, земли, на севере, которые в реальности очевидно отсутствуют в данном виде.

Но главный интерес представляет юг. На месте Австралии находится большой, но остров, и собственно выдающийся на север огромный массив Антарктиды.

В среде конспирологов упрямо циркулируют слухи, что никакой Австралии нет. Есть Антарктида, северные регионы которой и являются Австралией.



